CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ місті Чорноморськ 79-річна жінка випала із шостого поверху багатоповерхового будинку і вижила.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чорноморську жінка випала із шостого поверху багатоповерхівки і вижила
Жінка зачепилася за телевізійну антену
Фото: з відкритих джерел
Інцидент стався в суботу ввечері. 79-річна жінка випала із вікна шостого поверху дев'ятиповерхівки на вулиці Віталія Шума, повідомляє "Думська" з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.
Падаючи, вона зачепилася за телевізійну антену.
Рятувальники за допомогою автодрабини зняли жінку і передали лікарям швидкої допомоги.
Нагадаємо, що в Запоріжжі затримали жінку, яка скинула 5-місячне немовля з балкона третього поверху.
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