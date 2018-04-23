У Чорноморську жінка випала із шостого поверху багатоповерхівки і вижила Жінка зачепилася за телевізійну антену

У місті Чорноморськ 79-річна жінка випала із шостого поверху багатоповерхового будинку і вижила.

Фото: з відкритих джерел

Інцидент стався в суботу ввечері. 79-річна жінка випала із вікна шостого поверху дев'ятиповерхівки на вулиці Віталія Шума, повідомляє "Думська" з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій. Падаючи, вона зачепилася за телевізійну антену. Рятувальники за допомогою автодрабини зняли жінку і передали лікарям швидкої допомоги. Нагадаємо, що в Запоріжжі затримали жінку, яка скинула 5-місячне немовля з балкона третього поверху.

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