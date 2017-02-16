У Чорному морі виявили великі газові родовища
"За попередніми даними, виявлені поклади природного газу (від 10 до 20 мільярдів кубічних метрів) становлять близько 10% споживаного в Румунії газу протягом наступних п'яти років", - повідомив генеральний директор компанії Марк Биком, пише "Укрінформ".
Він підкреслив, що в даний час компанія готує всю необхідну документацію для затвердження в Національному агентстві з регулювання в енергетиці.
За його словами, якщо документи вдасться затвердити до кінця 2017 року, то через два роки компанія зможе приступити до видобутку природного газу.
Румунські експерти відзначають, що це дозволить Румунії повністю забезпечити себе природним газом і не залежати від російських поставок.
У даний час відсутні обсяги газу (трохи більше 3%) Румунія імпортує з Росії.
Нагадаємо, у вересні Україна підписала договір про газотранспортний коридор з Грецією, Болгарією та Румунією.
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