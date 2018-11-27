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У "Чорну п’ятницю" українці витратили через термінали "ПриватБанку" більше мільярда

Обсяг оплачених картками покупок "Чорної п’ятниці" у 2018 році став рекордним показником за останні роки
За підсумками традиційного дня розпродажів "Чорної п’ятниці" через мережу торгових терміналів "ПриватБанку" було оплачено 3,2 млн покупок на суму понад 1 млрд гривень.
У "Чорну п’ятницю" українці витратили через термінали "ПриватБанку" більше мільярда Фото: reuters

Обсяг оплачених картками покупок "Чорної п’ятниці" у 2018 році став рекордним показником за останні роки, перевищивши середньодобовий показник у 10 разів, повідомляє банк.

Рекордним цей день став і за кількістю купівель у розстрочку – усього за добу за допомогою "Оплати частинами" та "Миттєвої розстрочки" українці купили товарів на 115 млн грн, причому більше половини цієї суми припало на вітчизняні інтернет-магазини.

Другим за популярністю серед українців став "День холостяка" 11 листопада, в який обсяг покупок, оплачених картками в POS-терміналах ПриватБанку, перевищив середньодобовий показник у 5 разів і сягнув 589,5 млн грн.

Також Всесвітній день шопінгу дав п’ятикратний приріст купівель у розстрочку – до 50 млн грн. Найактивніше оплачували свої покупки частинами жителі Київської, Дніпропетровської та Харківської областей.

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27 11 2018 14:36
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