У "Чорну п’ятницю" українці витратили через термінали "ПриватБанку" більше мільярда

Обсяг оплачених картками покупок "Чорної п’ятниці" у 2018 році став рекордним показником за останні роки

За підсумками традиційного дня розпродажів "Чорної п’ятниці" через мережу торгових терміналів "ПриватБанку" було оплачено 3,2 млн покупок на суму понад 1 млрд гривень.

Обсяг оплачених картками покупок "Чорної п’ятниці" у 2018 році став рекордним показником за останні роки, перевищивши середньодобовий показник у 10 разів, повідомляє банк.

Рекордним цей день став і за кількістю купівель у розстрочку – усього за добу за допомогою "Оплати частинами" та "Миттєвої розстрочки" українці купили товарів на 115 млн грн, причому більше половини цієї суми припало на вітчизняні інтернет-магазини.

Другим за популярністю серед українців став "День холостяка" 11 листопада, в який обсяг покупок, оплачених картками в POS-терміналах ПриватБанку, перевищив середньодобовий показник у 5 разів і сягнув 589,5 млн грн.

Також Всесвітній день шопінгу дав п’ятикратний приріст купівель у розстрочку – до 50 млн грн. Найактивніше оплачували свої покупки частинами жителі Київської, Дніпропетровської та Харківської областей.