У Чилі напали з ножем на трьох учасниць маршу за легалізацію абортів
Одна жінка отримала ножове поранення у шлунок, дві інші - в ноги, однак травми не загрожували їхньому життю. В інциденті також постраждав поліцейський. Жодного підозрюваного не було заарештовано, учасники маршу покладають відповідальність на радикалів проти абортів, повідомляє The Guardian.
"Протест почався святково, але ми відчули, як настрій змінився, коли дізналися, що група екстремістів виставила барикади й розкидала по землі нутрощі тварин", - сказала членкиня Чилійської організації проти насильства до жінок Антонія Орельяна.
Нечисленна група ультраправих Соціальне патріотичний рух взяла на себе відповідальність за протест проти феміністичного маршу, проте відмовилася від причетності до нападу на його учасниць і звинуватила в нападі анархо-феміністів.
"Це терористичний акт представників меншості, які хочуть нас налякати", - сказала одна з учасниць маршу.
Аборт вважають кримінальним актом у кожній латиноамериканській країні за винятком Куби та Уругваю. Однак протягом останніх місяців рух за реформи драконівського законодавства у регіоні набрав обертів.
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