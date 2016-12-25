CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Чилі стався землетрус магнітудою 7,7, у зв'язку з чим влада оголосила про евакуацію населення прибережних районів центральної частини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чилі стався землетрус магнітудою 7,7
Влада оголосила про евакуацію населення прибережних районів центральної частини
Фото: rbc.ua
Наголошується, що землетрус призвів до ризику виникнення цунамі.
"В якості запобіжного заходу, ми оголошуємо евакуацію прибережних районів областей Біо-Біо, Араукания, Лос-Ріос, Айсен", - йдеться в заяві рятувальників.
Евакуація також торкнеться області Лос-Лагос, повідомляє CNN.
Варто зазначити, що епіцентр землетрусу розташовувався в 26 км на південний схід від міста Пуерто-Кельон. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 40 км.
Нагадаємо, у середу на узбережжі Індонезії в провінції Ачех стався землетрус магнітудою 6,5 бала, в результаті якого загинули понад 50 осіб.
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