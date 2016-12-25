У Чилі стався землетрус магнітудою 7,7 Влада оголосила про евакуацію населення прибережних районів центральної частини

У Чилі стався землетрус магнітудою 7,7, у зв'язку з чим влада оголосила про евакуацію населення прибережних районів центральної частини.

Фото: rbc.ua

Наголошується, що землетрус призвів до ризику виникнення цунамі. "В якості запобіжного заходу, ми оголошуємо евакуацію прибережних районів областей Біо-Біо, Араукания, Лос-Ріос, Айсен", - йдеться в заяві рятувальників. Евакуація також торкнеться області Лос-Лагос, повідомляє CNN. Варто зазначити, що епіцентр землетрусу розташовувався в 26 км на південний схід від міста Пуерто-Кельон. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 40 км. Нагадаємо, у середу на узбережжі Індонезії в провінції Ачех стався землетрус магнітудою 6,5 бала, в результаті якого загинули понад 50 осіб. Раніше землетрус магнітудою 5,2 стався в Китаї.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію