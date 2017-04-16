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ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Держдумі готові надати громадянство Росії беркутівцям-втікачам

Політичний притулок не може бути надано громадянам країн, з якими у РФ безвізовий порядок перетину кордону
Перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД і зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін допускає надання російського громадянства екс-беркутівцям, які втекли до Росії.
У Держдумі готові надати громадянство Росії беркутівцям-втікачам Фото: detector.media

Про це він заявив в інтерв'ю радіостанції "Говорить Москва".

Однак, за словами Затуліна, для цього екс-беркутівці повинні висловити готовність відмовитися від українського паспорта.

"У цій ситуації можна було б вдатися або до програми добровільного переселення співвітчизників до Росії, або до положення про тимчасовий притулок, яке саме з подіями на Україні було у нас введено в дію. Все це передбачає певні процедури, але якщо самі громадяни України бажають на них піти, то в цьому випадку вони можуть бути застосовані. Правда, це означає одночасно вихід з громадянства України відповідно до наших нинішніх законів. Тому все залежить не тільки від нас, але й від них", - сказав він.

При цьому Затулін зазначив, що колишні бійці українського спецназу не можуть бути визнані в Росії політичними емігрантами.

"Вони в чистому вигляді є політичним емігрантами, але у нас політичний притулок не може бути надано громадянам країн, з якими у РФ безвізовий порядок перетину кордону. А з Україною досі у нас саме такий порядок", - сказав він.

Затулін підкреслив, що вніс до Держдуми законопроект про скасування цієї норми. Однак на даний момент документ в нижній палаті парламенту поки не обговорювався.

Нагадаємо, звільнений Апеляційним судом Києва экс-беркутівець Віталій Гончаренко та ще троє його колишніх колег втекли до Росії.

6 квітня Апеляційний суд ухвалив рішення звільнити обвинуваченого екс-"беркутівця" Віталія Гончаренка з-під варти під особисте зобов'язання. Рішення оскарженню не підлягає. Гончаренко обвинувачується у вбивстві 3 людей 18 лютого 2014 року під час Євромайдану. Його разом зі ще трьома екс-бійцями "Беркуту" затримали в червні 2016 року в Харкові. Усі четверо на момент затримання працювали в поліції.

Генпрокуратура ще не отримала інформацію від прикордонників, чи справді чотири екс-беркутівці втекли до Росії, однак, за попередніми даними, ця інформація підтверджується.

 
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