Суд звільнив з-під варти екс-"беркутівця" Гончаренка

Апеляційний суд ухвалив рішення звільнити обвинуваченого екс-"беркутівця" Віталія Гончаренка з-під варти під особисте зобов'язання. Рішення оскарженню не підлягає. Гончаренко обвинувачується у вбивстві 3 людей 18 лютого 2014 року під час Євромайдану.

Відтепер, згідно з ухвалою, він має з'являтися за викликом суду. Сам Гончаренко зараз знаходиться у Лук’янівському СІЗО, його включали скайп-зв’язком, - повідомляє Громадське.

За словами адвоката обвинуваченого Рибіна, він поки не знає, коли саме Гончаренка випустять з СІЗО. Але Рибін вважає, що до вироку суд триватиме щонайменше рік.

Зазначимо, що прокурори вимагали залишити рішення Печерського суду без змін, а саме, щоб Гончаренко залишився під вартою.

Нагадаємо, що Гончаренка разом з ще трьома екс-бійцями "Беркуту" затримали в червні 2016 року в Харкові. Усі четверо на момент затримання працювали у поліції.

Двох із них — Олександра Бєлова та Віталія Гончаренка — звинувачують у вбивстві трьох майданівців 18 лютого 2014 у Кріпосному провулку, ще двох — у тому, що вони скинули з колонади на Вулиці Грушевського 20 січня 2014 двох мітингувальників.

Тоді під вартою опинився лише Віталій Гончаренко.

24 листопада 2016 року Гончаренка залишили під вартою. Тоді Харківська поліція надала лист-клопотання про взяття на поруки, проте суд відмовив у цьому.

Нагадаємо, 4 лютого Печерський суд Києва змінив запобіжний захід колишньому харківському "беркутівцю" Віталію Гончаренку з утримування під вартою на домашній арешт.

Однак 10 березня Печерський суд Києва змінив запобіжний захід Гончаренку із домашнього арешту на тримання під вартою строком на 60 діб, тоді його вже вдруге взяли під варту.