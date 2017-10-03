Екс-"беркутівця" Гончаренка повторно взяли під варту

Суд змінив підозрюваному у розстрілі людей на Евромайдані запобіжний захід з домашнього арешту на 60 діб у СІЗО

Екс-"беркутівцю" Віталію Гончаренку, підозрюваному у вбивстві 3 людей 18 лютого 2014 року під час Євромайдану, Печерський суд Києва змінив запобіжний захід із домашнього арешту на тримання під вартою строком на 60 діб.

Відповідне рішення суд ухвалив після приблизно 8 годин розгляду справи, повідомила адвокатка потерпілих Євгенія Закревська Громадському.

"Слідчим суддею було задоволено клопотання Генеральної прокуратури про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою. Вимоги прокуратури були задоволені і суддею були прийнято рішення, яке відповідає вимогам закону. На сьогодні наші вимоги були задоволені", — сказав один з прокурорів Супрунов Олександр.

Також, за словами іншого прокурора Ковальчука Олександра, після спливу 60 днів тримання під вартою Гончаренка, "обвинувальний акт, після ознайомлення всіх учасників з матеріалами, буде скеровано до суду для розгляду по суті".

29 січня 2015 тодішні "беркутівці" Гончаренко, Костюк та Ріяко зупинили журналістів Анастасію Станко та Костянтина Реуцького для перевірки документів, коли ті повертались із відрядження із зони бойових дій. "Беркутівці" вирішили перевірити речі журналістів, а коли ті почали знімати, працівники міліції вкрали в них камеру "гоупро", а Реуцького кинули на землю та били ногами.

Пізніше бійці "Беркуту" казали журналістам, що "їм нічого не було за Майдан, і зараз теж не буде".

Гончаренка разом з ще трьома екс-бійцями "Беркуту" були затримали в червні 2016 року в Харкові. Усі четверо на момент затримання працювали у поліції. Двох із них — Олександра Бєлова та Віталія Гончаренка — звинувачують у вбивстві трьох майданівців 18 лютого 2014 у Кріпосному провулку, ще двох — в тому, що вони скинули з колонади на Вулиці Грушевського 20 січня 2014 двох мітингувальників. Тоді під вартою опинився лише Віталій Гончаренко.

24 листопада 2016 року Гончаренка залишили під вартою. Тоді Харківська поліція надала лист-клопотання про взяття на поруки, проте суд відмовив у цьому.

Нагадаємо, колегія суддів Святошинського районного суду Києва 2 березня задовольнила клопотання прокурорів і продовжила термін утримання під вартою п'ятьом колишнім бійцям "Беркута" ще на 60 діб.