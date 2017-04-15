Екс-беркутівці втекли з України, бо суд не знайшов часу, щоб обрати їм новий запобіжний захід, – Горбатюк

Генпрокуратура ще не отримала інформацію від прикордонників, чи справді чотири екс-беркутівці втекли до Росії, однак, за попередніми даними, ця інформація підтверджується.

Про це в ефірі телеканалу "112.Україна" заявив начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, повідомляє Укрінформ.

"На сьогоднішній день з прикордонної служби ще не надійшли відповіді на наші запити. Але, за попередніми даними, дійсно, (екс-бійці "Беркуту" – ред.) перетнули кордон Російської Федерації", – розповів Горбатюк.

За його словами, така втеча була можливою "в будь-який момент", судячи з тих запобіжних заходів, які були обрані стосовно них.

Горбатюк зауважив, що з 23 березня обвинувальний акт стосовно колишніх бійців "Беркуту" перебуває в Печерському райсуді, але з того часу суд не спромігся зібрати засідання для обрання іншого запобіжного заходу.

"Тому вони, звичайно, могли будь-куди втекти, якби захотіли", – підкреслив він.

Нагадаємо, звільнений Апеляційним судом Києва экс-беркутівець Віталій Гончаренко та ще троє його колишніх колег втекли до Росії.

6 квітня Апеляційний суд ухвалив рішення звільнити обвинуваченого екс-"беркутівця" Віталія Гончаренка з-під варти під особисте зобов'язання. Рішення оскарженню не підлягає. Гончаренко обвинувачується у вбивстві 3 людей 18 лютого 2014 року під час Євромайдану. Його разом зі ще трьома екс-бійцями "Беркуту" затримали в червні 2016 року в Харкові. Усі четверо на момент затримання працювали в поліції.