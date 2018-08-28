У Держдумі РФ прокоментували можливий розрив договору про дружбу між Росією і Україною

За словами глави комітету Держдуми Російської Федерації у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леоніда Калашнікова, можливий розрив договору про дружбу між Україною і Російською Федерацією не нестиме реальних наслідків для Москви.

"Особливого сенсу цей договір вже не має. Наслідків ніяких особливих реальних практичних не буде. З іншого боку, морально-політичних не буде зобов'язань у Росії здійснювати ті чи інші угоди", – цитує Калашнікова "РИА Новости".

За його словами, для розриву чинного договору про дружбу між двома країнами одній зі сторін необхідно заявити про такі наміри до кінця жовтня. У цьому випадку нинішній договір не продовжуватиметься.

"Робити це з боку Росії, мені здається, не дуже правильно. Якщо українці будуть наполягати і зроблять це, це буде на їх совісті", – сказав парламентарій.

Нагадаємо, Договір про дружбу і партнерство Україна і РФ підписали 31 травня 1997 року. Верховна Рада ратифікувала договір 14 січня 1998 року, Держдума – 25 грудня 1998 року. Документ набув чинності 1 квітня 1999 року. Згідно зі статтею 40 договору, його уклали строком на 10 років. Дія договору автоматично продовжується на наступні десятирічні періоди, якщо жодна зі сторін не заявить про своє бажання припинити його дію не менше ніж за 6 місяців до закінчення десятирічного періоду.

Згідно з Угодою про дружбу, між країнами закріплювався принцип "стратегічного партнерства, визнання непорушності існуючих кордонів, поваги територіальної цілісності та взаємної зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного".

У січні 2018 року в Держдумі Росії запропонували денонсувати Договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Росією та Україною в тій частині, де країни визнають територіальні кордони одна одної.

У квітні віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Договір про дружбу і співробітництво з РФ досі діє, тому що в ньому Росія визнає територіальну цілісність України.

28 серпня президент України Петро Порошенко доручив МЗС України готуватися до розриву базового договору про дружбу з РФ.