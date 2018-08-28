Україна розриває великий договір про дружбу з Росією, - Порошенко

Президент Петро Порошенко доручив МЗС України готуватися до розриву базового договору про дружбу з РФ.

"Сьогодні ми підійшли достатньо підготовленими і юридично захищеними до наступного кроку – припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та РФ, який з вини Москви вже давно став анахронізмом", - заявив Президент під час наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Порошенко повідомив, що МЗС вже отримав відповідне доручення і ближчим часом Україна здійснить необхідні кроки.

"Уже найближчим часом очікую від МЗС України необхідний пакет документів для таких дій", - наголосив він.

Перед тим Порошенко нагадав про інші кроки з дистанціювання України від РФ.

"Ми продовжуємо нитку за ниткою рвати ту павутину, якою російський царизм, а пізніше червоний більшовизм довгі століття методично обплутував волелюбну українську душу", - заявив він, нагадавши про здобуття економічної, енергетичної незалежності та просування до отримання Томосу для української помісної церкви.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України підготувало пропозиції для президента щодо виходу з органів СНД та денонсації Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією.

Нагадаємо, у січні в Держдумі РФ запропонували денонсувати Договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Росією і Україною в частині про визнання кордонів одне одного.

Договір було підписано 31 травня 1997 року терміном на 10 років (з подальшою автоматичною пролонгацією документа, якщо сторони не висловляться проти). Він набув чинності 1 квітня 1999 року.

Згідно зі статтею 40 договору, його укладено терміном на 10 років. Дія договору автоматично продовжується на наступні десятирічні періоди, якщо жодна зі сторін не заявить про своє бажання припинити його дію не менше ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду.

Згідно з договором, між Україною і Російською Федерацією закріплювався принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності наявних кордонів, поваги до територіальної цілісності та взаємного зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці іншої сторони.