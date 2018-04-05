У Дніпрі фура протаранила 13 автомобілів і влетіла в парковку

У Дніпрі близько 10:00 на вулиці Космічній фура DAF, навантажена металом, протаранила близько 12 автомобілів.

Вантажний автомобіль спускався вниз по вулиці, коли в нього відмовили гальма. Фура влетіла на парковку біля супермаркету і протаранила ряд автомобілів на своєму шляху, - повідомляє Vgorode.ua.

Фото: dp.vgorode.ua

У результаті аварії пошкодження отримали 13 автомобілів. В одній із машин перебував чоловік, який загинув на місці.

Фото: dp.vgorode.ua

Нагадаємо, 3 травня, під с. Кам'янка, що неподалік від Миколаєва, сталося зіткнення зерновоза з рейсовим пасажирським автобусом і мікроавтобусом ЗСУ.