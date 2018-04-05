НОВИНИУ Дніпрі близько 10:00 на вулиці Космічній фура DAF, навантажена металом, протаранила близько 12 автомобілів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Дніпрі фура протаранила 13 автомобілів і влетіла в парковку
Одна людина загинула, шестеро отримали травми
Фото: dp.vgorode.ua
Вантажний автомобіль спускався вниз по вулиці, коли в нього відмовили гальма. Фура влетіла на парковку біля супермаркету і протаранила ряд автомобілів на своєму шляху, - повідомляє Vgorode.ua.
Фото: dp.vgorode.ua
У результаті аварії пошкодження отримали 13 автомобілів. В одній із машин перебував чоловік, який загинув на місці.
Фото: dp.vgorode.ua
Нагадаємо, 3 травня, під с. Кам'янка, що неподалік від Миколаєва, сталося зіткнення зерновоза з рейсовим пасажирським автобусом і мікроавтобусом ЗСУ.
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