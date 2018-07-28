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У Дніпрі на людей напав рій шершнів: один чоловік загинув

Ще одного госпіталізували
У Соборному районі Дніпра рій шершнів напав на двох чоловіків, один з них помер.
У Дніпрі на людей напав рій шершнів: один чоловік загинув Фото: gettyimages.com

Про це розповів керівник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області Андрій Кульбач.

За його словами, в суботу, 28 липня, в Тонельній балці (Соборний район міста Дніпро) рій шершнів напав на двох чоловіків.

Внаслідок подіі один 72-річний чоловік помер на місці, другого – госпіталізували до 6-ї лікарні, його стан встановлюється.

"На місці чергує відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення", – зазначив Кульбач.

Нагадаємо, матч чемпіонату Еквадору довелося призупинений через бджолину атаку.

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28 07 2018 21:19
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