У Дніпрі на людей напав рій шершнів: один чоловік загинув Ще одного госпіталізували

У Соборному районі Дніпра рій шершнів напав на двох чоловіків, один з них помер.

Фото: gettyimages.com

Про це розповів керівник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області Андрій Кульбач. За його словами, в суботу, 28 липня, в Тонельній балці (Соборний район міста Дніпро) рій шершнів напав на двох чоловіків. Внаслідок подіі один 72-річний чоловік помер на місці, другого – госпіталізували до 6-ї лікарні, його стан встановлюється. "На місці чергує відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення", – зазначив Кульбач. Нагадаємо, матч чемпіонату Еквадору довелося призупинений через бджолину атаку.

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