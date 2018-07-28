CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Соборному районі Дніпра рій шершнів напав на двох чоловіків, один з них помер.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Дніпрі на людей напав рій шершнів: один чоловік загинув
Ще одного госпіталізували
Фото: gettyimages.com
Про це розповів керівник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області Андрій Кульбач.
За його словами, в суботу, 28 липня, в Тонельній балці (Соборний район міста Дніпро) рій шершнів напав на двох чоловіків.
Внаслідок подіі один 72-річний чоловік помер на місці, другого – госпіталізували до 6-ї лікарні, його стан встановлюється.
"На місці чергує відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення", – зазначив Кульбач.
Нагадаємо, матч чемпіонату Еквадору довелося призупинений через бджолину атаку.
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