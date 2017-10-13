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У Дніпрі прокурор подарувала сама собі гроші й купила квартиру

За минулий рік прокурор заробила 121 тис. 640 грн
Прокурор Дніпровської місцевої прокуратури №2 Олена Зінченко подарувала сама собі гроші, за які згодом придбала квартиру в Дніпрі.
У Дніпрі прокурор подарувала сама собі гроші й купила квартиру Фото: Цензор NET

Таке повідомлення про зміну майнового стану вона подала до Єдиного державного реєстру декларацій, повідомляє "Слово і Діло".

Згідно з поданим документом, 7 жовтня Зінченко подарувала сама собі 723 тисячі 330 гривень і купила квартиру в Дніпрі загальною площею 52,9 кв. м у громадянина України Леоніда Євгеновича Устінова.

В електронній декларації за 2016 рік прокурор зазначила, що фактичним місцем її проживання є Дніпро, проте в документі немає житла або нерухомості в місті. Зінченко задекларувала житловий будинок в окупованій Макіївці Донецької області площею 100 кв. м.

Також у декларації вона вказала, що за минулий рік заробила 121 тис. 640 грн. Решта розділів документа порожні.

Нагадаємо, що заступник прокурора Харківської області Андрій Гончаренко придбав новий автомобіль Mazda CX-5 за мільйон гривень.

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13 10 2017 16:15
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