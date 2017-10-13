У Дніпрі прокурор подарувала сама собі гроші й купила квартиру
Таке повідомлення про зміну майнового стану вона подала до Єдиного державного реєстру декларацій, повідомляє "Слово і Діло".
Згідно з поданим документом, 7 жовтня Зінченко подарувала сама собі 723 тисячі 330 гривень і купила квартиру в Дніпрі загальною площею 52,9 кв. м у громадянина України Леоніда Євгеновича Устінова.
В електронній декларації за 2016 рік прокурор зазначила, що фактичним місцем її проживання є Дніпро, проте в документі немає житла або нерухомості в місті. Зінченко задекларувала житловий будинок в окупованій Макіївці Донецької області площею 100 кв. м.
Також у декларації вона вказала, що за минулий рік заробила 121 тис. 640 грн. Решта розділів документа порожні.
Нагадаємо, що заступник прокурора Харківської області Андрій Гончаренко придбав новий автомобіль Mazda CX-5 за мільйон гривень.
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