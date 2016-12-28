У Дніпрі відкрили дві зупинки з інтернетом та зарядними пристроями для телефонів
Сучасні зупинки знаходяться на житловому масиві Перемога, повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов у Facebook.
Фото: facebook.com/filatovborys
За словами Філатова, подібні зупинки відкриватимуть і надалі. Водночас, де саме і скільки їх буде - він не повідомив.
"Щоб зробити очікування транспорту більш комфортним для жителів міста, зупинки обладнають обігрівачами UFO", - зазначив Філатов.
Фото: facebook.com/filatovborys
Також планується, що урни для сміття будуть виконувати додаткову функцію "відбійників" і зможуть частково загальмувати транспортний засіб у разі некерованого наїзду.
Також зупинки хочуть вимостити тактильною плиткою, яка допоможе орієнтуватися людям зі слабким зором.
Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури України виступило з ініціативою привести у відповідність зі стандартами ЄС нормативно-правову базу, яка регулює ринок пасажирських автомобільних перевезень.
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