У Дніпрі відкрили дві зупинки з інтернетом та зарядними пристроями для телефонів

У Дніпрі відкрили дві зупинки громадського транспорту з безкоштовним інтернетом, зарядними пристроями для мобільних телефонів та кнопкою для виклику поліції.

Сучасні зупинки знаходяться на житловому масиві Перемога, повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов у Facebook.



Фото: facebook.com/filatovborys

За словами Філатова, подібні зупинки відкриватимуть і надалі. Водночас, де саме і скільки їх буде - він не повідомив.

"Щоб зробити очікування транспорту більш комфортним для жителів міста, зупинки обладнають обігрівачами UFO", - зазначив Філатов.



Фото: facebook.com/filatovborys

Також планується, що урни для сміття будуть виконувати додаткову функцію "відбійників" і зможуть частково загальмувати транспортний засіб у разі некерованого наїзду.

Також зупинки хочуть вимостити тактильною плиткою, яка допоможе орієнтуватися людям зі слабким зором.

Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури України виступило з ініціативою привести у відповідність зі стандартами ЄС нормативно-правову базу, яка регулює ринок пасажирських автомобільних перевезень.