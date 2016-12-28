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У Дніпрі відкрили дві зупинки з інтернетом та зарядними пристроями для телефонів

У майбутньому зупинки обладнають обігрівачами UFO
У Дніпрі відкрили дві зупинки громадського транспорту з безкоштовним інтернетом, зарядними пристроями для мобільних телефонів та кнопкою для виклику поліції.
У Дніпрі відкрили дві зупинки з інтернетом та зарядними пристроями для телефонів Фото: facebook.com/filatovborys

Сучасні зупинки знаходяться на житловому масиві Перемога, повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов у Facebook.


Фото: facebook.com/filatovborys

За словами Філатова, подібні зупинки відкриватимуть і надалі. Водночас, де саме і скільки їх буде - він не повідомив.

"Щоб зробити очікування транспорту більш комфортним для жителів міста, зупинки обладнають обігрівачами UFO", - зазначив Філатов.


Фото: facebook.com/filatovborys

Також планується, що урни для сміття будуть виконувати додаткову функцію "відбійників" і зможуть частково загальмувати транспортний засіб у разі некерованого наїзду. 

Також зупинки хочуть вимостити тактильною плиткою, яка допоможе орієнтуватися людям зі слабким зором.

Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури України виступило з ініціативою привести у відповідність зі стандартами ЄС нормативно-правову базу, яка регулює ринок пасажирських автомобільних перевезень.

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28 12 2016 15:33
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