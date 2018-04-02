У Дніпрі загинув волонтер Леонід Краснопольський, – ФОТО

Український волонтер Леонід Краснопольський в неділю, 4 лютого, загинув в аварії у Дніпрі.

Про загибель чоловіка повідомила дружина Краснопольського.

"Сьогодні вдень Льоня загинув у ДТП", – написала Ольга Краснопольська на своїй сторінці у Facebook.

"У мене немає слів. Просто немає. Тільки вчора ми посварилися з ним у Фейсбуці, а сьогодні його вже немає. Так, Льоня Краснопольський загинув сьогодні в ДТП", – повідомив також очільник Дніпра Борис Філатов.

Місцеве видання "Информатор" пише, що сьогодні на Набережній Перемоги у Дніпрі близько 12:50 зіткнулися два автомобілі – Toyota Prado і Kia, – водій Kia загинув на місці. За словами очевидців події, автомобілі їхали в попутному напрямку в бік кільця. Водій Kia розвертався вліво, коли Toyota Prado протаранила автомобіль у бік. Внаслідок удару лівий бік кузова "корейця" деформувався, а водій отримав травми, не сумісні з життям. Медики, прибувши на місце аварії, констатували смерть.



Фото: dp.informator.ua



Фото: dp.informator.ua



Фото: dp.informator.ua

Як зазначає видання, Леонід прожив усе життя в Донецьку. До війни на Донеччині чоловік відкрив власне ательє з пошиття престижної чоловічого одягу. Згодом, під час початку військового протистояння, Леонід з дружиною почав допомагати українським військовим на блокпостах, за що потрапив в полон. Після низки допитів Леоніда відпустили і він прийняв рішення переїхати з родиною до Дніпра (тоді ще Дніпропетровська).

У Дніпрі Леонід продовжив займатися дизайном та волонтерством.