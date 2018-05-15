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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Дніпрі збудують тестовий майданчик Hyperloop

Центр транспортних інновацій Hype.ua обрав місце для тестового майданчика Hyperloop у Дніпрі
За словами міністра інфраструктури України Володимира Омеляна,центр транспортних інновацій планує зосередитися на розробці технічної документації.
У Дніпрі збудують тестовий майданчик Hyperloop Фото: з відкритих джерел

Підготовка наукової оцінки та технічної документації проекту відбуватиметься в тісній співпраці з Virgin Hyperloop One i DP World Cargospeed, зазначив Омелян.

"Наша короткострокова мета - спільно з Єврокомісією заснувати саме в Дніпрі Центр транспортних інновацій, що матиме не теоретичний, а суто практичний вимір імплементації. Безпілотні автомобілі, штучний розум, Інтернет речей, Hyperloop", - заявив міністр.

Компанія Noosphere погодилася надати п'ять своїх лабораторій для тих українських команд, які долучаться до проекту, додає він.

Дніпру необхідне будівництво нового аеропорту, повідомив він. "З керівництвом області та міста обговорили спільні дії з будівництва нового аеропорту. Він вкрай необхідний для конгломерації і ця проблема стоїть дуже гостро", - зазначив міністр.

За його словами, авіаквиток Дніпро-Київ не має права коштувати в кілька разів дорожче перельоту з Києва або Львова в будь-яку з європейських столиць.

Нагадаємо, що Hyperloop - проект вакуумного поїзда, запропонований у 2012-2013 рр. американським венчурним капіталістом Ілоном Маском. Глава компанії SpaceX Елон Маск (Elon Musk) представив проект транспортної системи "Hyperloop", що передбачає перевезення пасажирів у спеціальних капсулах системою труб з аеродинамічними елементами управління.

 

 

 

 

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15 05 2018 11:48
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