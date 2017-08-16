Бойовики "ДНР" заявили про затримання "українських диверсантів", - ВІДЕО

Терористична організація "ДНР" заявила про затримання в Донецьку диверсійної групи під керівництвом бійця Сил спеціальних операцій Олега Сугерея.

"Співробітники контррозвідки СБУ підібрали і скерували в ДНР групу осіб, лідером якої був військовослужбовець 8-го полку сил спеціальних операцій ГУР МО України (м. Хмельницький) - Сугерей Олег Вікторович (16.11.1976 р.н., уродженець м. Харків)", - повідомляє LB.ua з посиланням на сайт "МГБ ДНР".

Треба зауважити, що Сили спеціальних операцій - окремий рід військ Збройних сил України, вони не підпорядковуються Головному управлінню розвідки Міноборони і тим паче СБУ.

Диверсійна група нібито повинна була підірвати телевежу в Петровському районі Донецька.

Стверджується, що Сугерей потрапив до Донецька за підробленим паспортом "у супроводі інших представників ДРГ".

Упродовж декількох тижнів вони нібито здійснювали збір інформації, необхідної для підриву телевежі. Зброю, вибухові речовини та спеціальні засоби Сугерею передавали співробітники СБУ, зазначено в повідомленні. Все це він "розміщував у схроні, обладнаному в орендованій квартирі у Ворошиловському районі м. Донецьк".

"Під час отримання чергової посилки безпосередньо перед здійсненням ДТА [диверсійно-терористичного акту] групу диверсантів і її лідера Сугерея О.В. затримали правоохоронці Республіки. При цьому проведеними контррозвідувальними заходами встановлено, що за завданням СБУ, з метою підготовки теракту, збір інформації про Петровський РТПЦ здійснювали раніше затримані МГБ ДНР гр. Бучок і гр. Єна, що свідчить про ретельну підготовку українських спецслужб до проведення ДТА", - сказано в повідомленні.

На сайті "МГБ ДНР" також викладено відео з "показами" Сугерея.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила, що в окупованому Криму був затриманий "агент" Служби безпеки.