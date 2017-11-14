У Донецькій області через обстріли з Градів та мінометів знеструмлено два села
За словами очільника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, обстріл з боку окупованої бойовиками Горлівки розпочався близько 19:30. Мешканці Горлівки повідомили, що стріляють з Градів та мінометів.
"Щойно у Бахмутці поцілили у житловий будинок, у якому знаходилося подружжя – чоловік і жінка. На щастя, люди залишилися живі, проте півбудинку як не було", - додав він.
За минулу добу, 13 листопада, бойовики 33 рази порушили перемир'я - два українські військовослужбовці зазнали поранень.
Нагадаємо, 1 листопада у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі біля Мар'їнки, внаслідок підриву міни загинув офіцер Національної гвардії Сергій Сиротенко. Ще один військовослужбовець за контрактом отримав осколкове поранення - зараз йому надають медичну допомогу.
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