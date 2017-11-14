У Донецькій області через обстріли з Градів та мінометів знеструмлено два села

У вівторок, 14 листопада, через обстріли з боку проросійських бойовиків населені пункти Бахмутка та Жованка Донецької області залишилися без електрики.

За словами очільника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, обстріл з боку окупованої бойовиками Горлівки розпочався близько 19:30. Мешканці Горлівки повідомили, що стріляють з Градів та мінометів.

"Щойно у Бахмутці поцілили у житловий будинок, у якому знаходилося подружжя – чоловік і жінка. На щастя, люди залишилися живі, проте півбудинку як не було", - додав він.

За минулу добу, 13 листопада, бойовики 33 рази порушили перемир'я - два українські військовослужбовці зазнали поранень.