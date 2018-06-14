CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ окупованому Донецьку на території шахти "Куйбишевська" спалахнула пожежа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Донецьку горить шахта "Куйбишевська"
Очевидці повідомляють, що полум'ям охоплені складські приміщення
Фото: 62.ua
Про це пише "62.ua".
"Очевидці повідомляють, що полум'ям охоплені складські приміщення в районі шахти, в яких розташовані будівельні матеріали", – зазначає видання.
Офіційно шахта не працює з 2009 року.
Фото: 62.ua
Фото: 62.ua
Нагадаємо, прокуратура Донецької області кваліфікувала затоплення радіоактивної шахти "Юний комунар" на території, окупованій "ДНР", згідно зі ст. 441 Кримінального кодексу – екоцид.
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