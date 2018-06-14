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У Донецьку горить шахта "Куйбишевська"

Очевидці повідомляють, що полум'ям охоплені складські приміщення
В окупованому Донецьку на території шахти "Куйбишевська" спалахнула пожежа.
У Донецьку горить шахта "Куйбишевська" Фото: 62.ua

Про це пише "62.ua".

"Очевидці повідомляють, що полум'ям охоплені складські приміщення в районі шахти, в яких розташовані будівельні матеріали", – зазначає видання.

Офіційно шахта не працює з 2009 року.


Фото: 62.ua


Фото: 62.ua

Нагадаємо, прокуратура Донецької області кваліфікувала затоплення радіоактивної шахти "Юний комунар" на території, окупованій "ДНР", згідно зі ст. 441 Кримінального кодексу – екоцид.

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14 06 2018 23:28
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