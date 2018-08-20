НОВИНИОбстріл посту безпеки біля посольства США в понеділок вранці - це спроба спровокувати хаос.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Ердогана засудили обстріл біля посольства США в Анкарі
Чотири або п'ять пострілів було зроблено з рухомого білого автомобіля по посту безпеки
Фото: tccb.gov.tr
Про це у своєму Twitter заявив офіційний представник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Ібрагім Калин.
"Ми засуджуємо напад, скоєний на посольство США. Це відверта спроба посіяти хаос. Туреччина є безпечною країною, і всі іноземні місії перебувають під захистом закону. Події розслідуються і будуть висвітлені якомога швидше", - написав він у понеділок на своїй сторінці.
Чотири або п'ять пострілів було зроблено з рухомого білого автомобіля по посту безпеки біля воріт американського посольстві в Анкарі. Поліція шукає автомобіль.
Як писав iPress.ua, у столиці Туреччини Анкарі у понеділок, 20 серпня, був обстріляний пост безпеки біля посольства США.
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20 08 2018 13:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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