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В Ердогана засудили обстріл біля посольства США в Анкарі

Чотири або п'ять пострілів було зроблено з рухомого білого автомобіля по посту безпеки
Обстріл посту безпеки біля посольства США в понеділок вранці - це спроба спровокувати хаос.
В Ердогана засудили обстріл біля посольства США в Анкарі Фото: tccb.gov.tr

Про це у своєму Twitter заявив офіційний представник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Ібрагім Калин.

"Ми засуджуємо напад, скоєний на посольство США. Це відверта спроба посіяти хаос. Туреччина є безпечною країною, і всі іноземні місії перебувають під захистом закону. Події розслідуються і будуть висвітлені якомога швидше", - написав він у понеділок на своїй сторінці.

Чотири або п'ять пострілів було зроблено з рухомого білого автомобіля по посту безпеки біля воріт американського посольстві в Анкарі. Поліція шукає автомобіль.

Як писав iPress.ua, у столиці Туреччини Анкарі у понеділок, 20 серпня, був обстріляний пост безпеки біля посольства США.

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20 08 2018 13:58
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