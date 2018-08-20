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У Туреччині обстріляли пост безпеки біля посольства США

Інформація про потерпілих не надходила
У столиці Туреччини Анкарі у понеділок, 20 серпня, був обстріляний пост безпеки біля посольства США.
У Туреччині обстріляли пост безпеки біля посольства США Фото: AP

Офіційні особи заявили, що внаслідок стрілянини ніхто не постраждав, повідомляє Associated Press.


Фото: АР

Відомо, що постріли були зроблені на ходу з автомобіля. Наразі поліція розшукує цей автомобіль.


Фото: АР

Прес-секретар посольства США Девід Гейнер подякував полції за швидку реакцію та повідомив, що інформація про потерпілих не надходила. 

Місія США закрита цього тижня, оскільки Туреччина святкує мусульманське свято Курбан-байрам.

Нагадаємо, що 10 серпня турецька ліра знецінилася на 18% - найбільше з 2001 року через заяви президента США Дональда Трампа про подвоєння митних тарифів на турецькі сталь і алюміній.

До цього турецька ліра знецінилася на третину у цьому році на тлі побоювань більш широкого контролю Ердогана над економікою.

Президент Туреччини Реджеп попередив, що політика США може поставити під загрозу партнерство з Анкарою. Він також закликав громадян Туреччини обмінювати долари і євро на національну валюту — турецьку ліру.

Окрім того, Туреччина готується перейти на розрахунки в національній валютізі своїми найбільшими торговельними партнерами, такими як Китай, Росія, Іран та Україна.У Білому домі заявили, що обвал курсу турецької ліри свідчить про наявність у Туреччині фундаментальних економічних проблем.

Додамо, що президент Туреччини Реждеп Ердоган заявив про початок бойкоту електроніки, виробленої у США.

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20 08 2018 10:56
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