Туреччина бойкотуватиме американську електроніку, - Ердоган

Ердоган заявив, що зараз Туреччина перебуває під економічною атакою США

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара розпочне бойкот американської електронної продукції.

"Ми можемо зробити дві речі: одна в економіці, інша - у політиці. Ми вжили заходів, яких потребує економіка, і ми будемо продовжувати робити це. Що більш важливо, я думаю, це зберігати нашу політичну позицію непохитною", - заявив він, повідомляє Hurriyet daily news.

"Ми будемо бойкотувати електронну продукцію Америки. Якщо у них є iPhone, то є і Samsung на іншому боці, у нас також є власна Venus Vestel. Ми будемо вживати ці заходи" – заявив Ердоган.

Нагадаємо, що 10 серпня турецька ліра знецінилася на 18% - найбільше з 2001 року через заяви президента США Дональда Трампа про подвоєння митних тарифів на турецькі сталь і алюміній.

До цього турецька ліра знецінилася на третину у цьому році на тлі побоювань більш широкого контролю Ердогана над економікою.

Президент Туреччини Реджеп попередив, що політика США може поставити під загрозу партнерство з Анкарою.

Він також закликав громадян Туреччини обмінювати долари і євро на національну валюту — турецьку ліру.

Окрім того, Туреччина готується перейти на розрахунки в національній валюті зі своїми найбільшими торговельними партнерами, такими як Китай, Росія, Іран та Україна.



