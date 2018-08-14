Туреччина бойкотуватиме американську електроніку, - Ердоган
"Ми можемо зробити дві речі: одна в економіці, інша - у політиці. Ми вжили заходів, яких потребує економіка, і ми будемо продовжувати робити це. Що більш важливо, я думаю, це зберігати нашу політичну позицію непохитною", - заявив він, повідомляє Hurriyet daily news.
"Ми будемо бойкотувати електронну продукцію Америки. Якщо у них є iPhone, то є і Samsung на іншому боці, у нас також є власна Venus Vestel. Ми будемо вживати ці заходи" – заявив Ердоган.
Нагадаємо, що 10 серпня турецька ліра знецінилася на 18% - найбільше з 2001 року через заяви президента США Дональда Трампа про подвоєння митних тарифів на турецькі сталь і алюміній.
До цього турецька ліра знецінилася на третину у цьому році на тлі побоювань більш широкого контролю Ердогана над економікою.
Президент Туреччини Реджеп попередив, що політика США може поставити під загрозу партнерство з Анкарою.
Він також закликав громадян Туреччини обмінювати долари і євро на національну валюту — турецьку ліру.
Окрім того, Туреччина готується перейти на розрахунки в національній валюті зі своїми найбільшими торговельними партнерами, такими як Китай, Росія, Іран та Україна.
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