У Facebook пояснили, як запобігатимуть втручанню у вибори в Україні
Про це йдеться у відповіді пресс-служби соціальної мережі Facebook, повідомляє "Укрінформ".
“Нині на українських виборах ми плануємо тимчасово розширити нагляд за виконанням правил і заборонити розміщення передвиборчої реклами з-за кордону”, - розповів речник Facebook.
У компанії уточнили, що мають засоби для визначення, які з рекламних повідомлень та активностей походять з-за кордону.
"Передвиборчою рекламою ми вважаємо ту, що стосується політиків, політичних партій, “мобілізації виборців” та/або прагнення утримати виборців від участі у виборах. Політичні слогани і партійна символіка також входять до переліку. Ми визначаємо, що рекламне повідомлення походить з-за кордону, аналізуючи активність особи, рекламного профілю та Сторінки”, - зазначили у компанії.
У Facebook не стали коментувати, наскільки високою бачать загрозу втручання у вибори в Україні.
Водночас речник компанії пояснив, що можливість закордонного втручання є одним з факторів, який береться до уваги при плануванні особливої політики щодо певної країни, у якій наближаються вибори.
Нагадаємо, що компанія Facebook відкриє у латвійській столиці відділення, яке займатиметься модерацією публікацій користувачів соціальної мережі, мовами країн Балтії, а також російською мовою.
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