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У Facebook пояснили, як запобігатимуть втручанню у вибори в Україні

“Нині на українських виборах ми плануємо тимчасово розширити нагляд за виконанням правил і заборонити розміщення передвиборчої реклами з-за кордону”
З наближенням президентських виборів в Україні Facebook заборонить розміщення реклами з-за меж України і посилить нагляд за виконанням правил.
У Facebook пояснили, як запобігатимуть втручанню у вибори в Україні Фото: pedpresa.com

Про це йдеться у відповіді пресс-служби соціальної мережі Facebook, повідомляє "Укрінформ".

“Нині на українських виборах ми плануємо тимчасово розширити нагляд за виконанням правил і заборонити розміщення передвиборчої реклами з-за кордону”, - розповів речник Facebook.

У компанії уточнили, що мають засоби для визначення, які з рекламних повідомлень та активностей походять з-за кордону.

"Передвиборчою рекламою ми вважаємо ту, що стосується політиків, політичних партій, “мобілізації виборців” та/або прагнення утримати виборців від участі у виборах. Політичні слогани і партійна символіка також входять до переліку. Ми визначаємо, що рекламне повідомлення походить з-за кордону, аналізуючи активність особи, рекламного профілю та Сторінки”, - зазначили у компанії.

У Facebook не стали коментувати, наскільки високою бачать загрозу втручання у вибори в Україні.

Водночас речник компанії пояснив, що можливість закордонного втручання є одним з факторів, який береться до уваги при плануванні особливої політики щодо певної країни, у якій наближаються вибори.

Нагадаємо, що компанія Facebook відкриє у латвійській столиці відділення, яке займатиметься модерацією публікацій користувачів соціальної мережі, мовами країн Балтії, а також російською мовою.

 

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18 01 2019 22:10
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