ПОЛІТИКА НОВИНИУ Facebook запустили проект "Кримське дитинство" на підтримку дітей політв'язнів в анексованому Росією Криму
Нагадаємо, що Росія відмовила у передачі Україні незаконно засуджених українців Станіслава Клиха, Миколи Карпюка та Олексія Чирнія навіть без вказування причини.
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У Facebook стартував проект на підтримку дітей кримських політв'язнів
У рамках проекту на базі громадського об’єднання "Кримська солідарність" плануються різні заходи для дітей політв'язнів
Фото: kolo.poltava.ua
Про це йдеться на сторінці проекту у Facebook.
У рамках проекту на базі громадського об’єднання "Кримська солідарність" плануються різні заходи для дітей політв'язнів.
"В рамках цього проекту плануються різні заходи для дітей політв'язнів, куди кожен дорослий і кожна дитина можуть привнести своє тепло і підтримку, любов і турботу, щоб скрасити дітям похмурі дні і дарувати дітям фарби щасливого дитинства в атмосфері єдності та солідарності", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Росія відмовила у передачі Україні незаконно засуджених українців Станіслава Клиха, Миколи Карпюка та Олексія Чирнія навіть без вказування причини.
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02 01 2018 22:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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