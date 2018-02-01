У Facebook стартував проект на підтримку дітей кримських політв'язнів

У рамках проекту на базі громадського об’єднання "Кримська солідарність" плануються різні заходи для дітей політв'язнів

У Facebook запустили проект "Кримське дитинство" на підтримку дітей політв'язнів в анексованому Росією Криму

Про це йдеться на сторінці проекту у Facebook.

У рамках проекту на базі громадського об’єднання "Кримська солідарність" плануються різні заходи для дітей політв'язнів.

"В рамках цього проекту плануються різні заходи для дітей політв'язнів, куди кожен дорослий і кожна дитина можуть привнести своє тепло і підтримку, любов і турботу, щоб скрасити дітям похмурі дні і дарувати дітям фарби щасливого дитинства в атмосфері єдності та солідарності", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Росія відмовила у передачі Україні незаконно засуджених українців Станіслава Клиха, Миколи Карпюка та Олексія Чирнія навіть без вказування причини.



