CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Франції неподалік Тулузи автомобіль наїхав на групу студентів біля ліцею. Внаслідок аварії принаймні три людини дістали травм.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франції авто в'їхало у натовп студентів: щонайменше троє постраждали
Поліція міста каже, що, ймовірно, це була навмисна атака
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє Independent.
Серед постраждалих є двоє студентів з Китаю, які мають серйозні травми і перебувають у важкому стані.
Усіх постраждалих, віком 22-23 років, госпіталізували до лікарні у Тулузі.
Поліція міста каже, що, ймовірно, це була навмисна атака. 28-річний водій не був у списках сил безпеки країни, однак був відомий раніше через порушення, пов'язані з наркотиками. Його затримали на місці.
За непідтвердженими даними, водій має серйозні психологічні проблеми, пише ВВС.
Нагадаємо, двоє восьмирічних хлопчиків загинули після того, як в клас початкової школи у австралійському Сіднеї врізався автомобіль.
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