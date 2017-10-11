У Франції авто в'їхало у натовп студентів: щонайменше троє постраждали

Поліція міста каже, що, ймовірно, це була навмисна атака

У Франції неподалік Тулузи автомобіль наїхав на групу студентів біля ліцею. Внаслідок аварії принаймні три людини дістали травм.

Про це повідомляє Independent.

Серед постраждалих є двоє студентів з Китаю, які мають серйозні травми і перебувають у важкому стані.

Усіх постраждалих, віком 22-23 років, госпіталізували до лікарні у Тулузі.

Поліція міста каже, що, ймовірно, це була навмисна атака. 28-річний водій не був у списках сил безпеки країни, однак був відомий раніше через порушення, пов'язані з наркотиками. Його затримали на місці.

За непідтвердженими даними, водій має серйозні психологічні проблеми, пише ВВС.

Нагадаємо, двоє восьмирічних хлопчиків загинули після того, як в клас початкової школи у австралійському Сіднеї врізався автомобіль.