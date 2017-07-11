В Австралії автівка врізалась у школу: двоє дітей загинули

Ще троє дівчаток з травмами потрапили до лікарні

Двоє восьмирічних хлопчиків загинули після того, як в клас початкової школи у австралійському Сіднеї врізався автомобіль.

Ще троє дівчаток з травмами потрапили до лікарні. Про це повідомляє "ВВС Україна", посилаючись на дані поліції.

Більшість з інших 19 дітей, що були в класі, медики оглянули на місці, повідомила місцева влада.

За кермом автівки перебувала 52-річна жінка, її забрали до відділку поліції. Влада не вірить, що наїзд був скоєний зумисно.

Інцидент стався у середній школі Banksia Road вранці у вівторок за місцевим часом.

Медики швидкої допомоги назвали побачену картину "справжнім пеклом".