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В австралійському Сіднеї авто в'їхало у натовп: є постраждалі, - ВІДЕО ФОТО

Серед постраждалих - дитина
У Сіднеї п'ятеро людей, у тому числі з тяжкими травмами, були доставлені до лікарні після того, як чоловік в’їхав у натовп пішоходів.
В австралійському Сіднеї авто в Фото: 9NEWS

Аварійні служби були викликані на перетині Андерсон-стріт та Вікторія-авеню, Чатсвуд, після повідомлень про те, що декілька людей постраждали від автомобіля, повідомляє 9news.

Водій залишився на місці і дав свідчення.


Фото: 9NEWS


Фото: 9NEWS

Нагадаємо, що 17 серпня невідомий протаранив натовп на популярній серед туристів вулиці Рамбла в центрі Барселони (Іспанія). Згідно з оновленими даними, в результаті наїзду 14 людей загинули, близько 100 отримали поранення.

Терористичне угрупування Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт у Барселоні.

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19 08 2017 10:58
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