CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Сіднеї п'ятеро людей, у тому числі з тяжкими травмами, були доставлені до лікарні після того, як чоловік в’їхав у натовп пішоходів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В австралійському Сіднеї авто в'їхало у натовп: є постраждалі, - ВІДЕО ФОТО
Серед постраждалих - дитина
Фото: 9NEWS
Аварійні служби були викликані на перетині Андерсон-стріт та Вікторія-авеню, Чатсвуд, після повідомлень про те, що декілька людей постраждали від автомобіля, повідомляє 9news.
Водій залишився на місці і дав свідчення.
Фото: 9NEWS
Фото: 9NEWS
Нагадаємо, що 17 серпня невідомий протаранив натовп на популярній серед туристів вулиці Рамбла в центрі Барселони (Іспанія). Згідно з оновленими даними, в результаті наїзду 14 людей загинули, близько 100 отримали поранення.
Терористичне угрупування Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт у Барселоні.
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19 08 2017 10:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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