В австралійському Сіднеї авто в'їхало у натовп: є постраждалі, - ВІДЕО ФОТО Серед постраждалих - дитина

У Сіднеї п'ятеро людей, у тому числі з тяжкими травмами, були доставлені до лікарні після того, як чоловік в’їхав у натовп пішоходів.

Фото: 9NEWS

Аварійні служби були викликані на перетині Андерсон-стріт та Вікторія-авеню, Чатсвуд, після повідомлень про те, що декілька людей постраждали від автомобіля, повідомляє 9news. Водій залишився на місці і дав свідчення.

Фото: 9NEWS

Фото: 9NEWS Нагадаємо, що 17 серпня невідомий протаранив натовп на популярній серед туристів вулиці Рамбла в центрі Барселони (Іспанія). Згідно з оновленими даними, в результаті наїзду 14 людей загинули, близько 100 отримали поранення. Терористичне угрупування Ісламська держава взяла на себе відповідальність за теракт у Барселоні.

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