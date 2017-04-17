У Франції футбольний матч перервали через напад фанатів на гравців, - ВІДЕО ФОТО
Вороже налаштовані фанати "Бастії" спробували атакувати гравців "Ліона" прямо на полі.
Під час перерви футболісти "Ліона" розминалися, після чого на газон вибігли люди, які спробували зробити атаку на гравців. Приголомшених футболістів провели в роздягальню, тоді як стюарди перешкоджали уболівальникам, інформує Twitter футбольного клубу "Олімпік Ліон".
"Уболівальники" Бастії "кидали м'ячі в Матьє Горжеліна. Він і [Мемфіс] Депа спробували відсунути їх, після чого на них напало багато людей. Наші гравці згрупувалися. Коли це сталося, ніхто більше не хотів залишати роздягальню і догравати цей матч", - розповів клубному каналу захисник "Ліона" Джеремі Берто.
Фото: twitter.com/OL
На момент зриву матчу команди так і не відкрили рахунок. Проте, тепер "Бастії" загрожує технічна поразка.
Нагадаємо, що це вже другий випадок за три дні, коли матч "Ліона" переривається через поведінку уболівальників команди суперника. Раніше, матч 1/4 фіналу Ліги Європи був припинений через поведінку фанатів "Бешикташа".
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