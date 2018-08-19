У Франції нетверезий водій посварився з охоронцем клубу, після чого в'їхав у натовп

Семеро людей отримали травми, двоє з них перебувають у важкому стані

На півночі Франції, в департаменті Нор, нетверезий 18-річний водій в'їхав у натовп, в результаті чого постраждали семеро людей.

Водій в'їхав у натовп на виході з клубу, а потім врізався у стовп. Семеро отримали травми, двоє з них - настільки серйозні, що для евакуації викликали вертоліт. Ще п'ятеро людей постраждали не так сильно, повідомляє телеканал LCI.

Причини події офіційно не опубліковані, проте правоохоронці згадали про сварку водія з працівником клубу.

Водія авто затримали.

Нагадаємо, в портовому місті Кале, Франція, сталося зіткнення мігрантів з правоохоронцями, під час яких четверо поліцейських були поранені.