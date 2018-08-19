CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа півночі Франції, в департаменті Нор, нетверезий 18-річний водій в'їхав у натовп, в результаті чого постраждали семеро людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Франції нетверезий водій посварився з охоронцем клубу, після чого в'їхав у натовп
Семеро людей отримали травми, двоє з них перебувають у важкому стані
Фото: EPA/UPG
Водій в'їхав у натовп на виході з клубу, а потім врізався у стовп. Семеро отримали травми, двоє з них - настільки серйозні, що для евакуації викликали вертоліт. Ще п'ятеро людей постраждали не так сильно, повідомляє телеканал LCI.
Причини події офіційно не опубліковані, проте правоохоронці згадали про сварку водія з працівником клубу.
Водія авто затримали.
Нагадаємо, в портовому місті Кале, Франція, сталося зіткнення мігрантів з правоохоронцями, під час яких четверо поліцейських були поранені.
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