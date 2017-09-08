Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Франції невідомий в'їхав у групу солдатів: є поранені

Травми отримали шестеро військових
У французькому місті Леваллуа-Перре неподалік від Парижа невідомий наїхав автомобілем на групу солдатів.
У Франції невідомий в Фото: La Provence

Наїзд стався близько 8.15 коли солдати залишали казарми для патрулювання вулиць в рамках надзвичайного стану. Про це повідомляє BFM TV.

В результаті наїзду шестеро солдатів були поранені, у чотирьох з них ушкодження незначні. Двох важкопоранених відвезли до військового госпіталю.

Поліція зараз активно розшукує підозрюваного і автомобіль.

Нагадаємо, 27 липня у французькому департаменті Па-де-Кале вантажівка врізалася в автозак, в результаті зіткнення інші автомобілі не впоралися з керуванням, спровокувавши масштабне ДТП, в масштабній аварії постраждало 22 людини та близько 10 авто.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 08 2017 13:49
ТЕГИ: Франція, ДТП
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.