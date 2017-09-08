У Франції невідомий в'їхав у групу солдатів: є поранені

У французькому місті Леваллуа-Перре неподалік від Парижа невідомий наїхав автомобілем на групу солдатів.

Наїзд стався близько 8.15 коли солдати залишали казарми для патрулювання вулиць в рамках надзвичайного стану. Про це повідомляє BFM TV.

В результаті наїзду шестеро солдатів були поранені, у чотирьох з них ушкодження незначні. Двох важкопоранених відвезли до військового госпіталю.

Поліція зараз активно розшукує підозрюваного і автомобіль.

Нагадаємо, 27 липня у французькому департаменті Па-де-Кале вантажівка врізалася в автозак, в результаті зіткнення інші автомобілі не впоралися з керуванням, спровокувавши масштабне ДТП, в масштабній аварії постраждало 22 людини та близько 10 авто.