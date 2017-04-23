У Франції розпочався перший тур президентських виборів

У неділю, 23 квітня, розпочалося голосування на виборах президента Франції.

Понад 66,5 тис. виборчих дільниць відкрилися о 8 годині за місцевим часом (9:00 за Києвом) для голосування у першому турі. Більшість з них закриються о 19:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом), але в низці міст вони будуть відкриті до 20:00, повідомляє Le Figaro.

Всього на території країни зареєстровано 45,67 млн виборців, а також 1,3 мільйона французів, що живуть за кордоном. Голосування в заморських департаментах Франції відбулося в п'ятницю.

На посаду президента країни претендують 11 кандидатів: Жан Лассаль (незалежний кандидат), Ніколя Дюпон-Еньян (рух "Вставай, Франціє!"), Жак Шемінад (партія "Солідарність і прогрес"), Франсуа Аселіно (партія "Народний республіканський союз"), Філіп Путу ("Нова антикапіталістична партія"), Емманюель Макрон (рух "Вперед"), Франсуа Фійон (партія "Республіканці"), Бенуа Амон ("Соціалістична партія"), Жан-Люк Меланшон (рух "Нескорена Франція"), Наталі Арто (партія "Робоча боротьба") і Марін Ле Пен (партія "Національний фронт").

За підсумками першого туру повинні визначитися два кандидати, які наберуть найбільшу кількість голосів і вийдуть у другий тур, який запланований на 7 травня.

Президент Франції обирається загальним, прямим і таємним голосуванням на 5 років і може бути переобраний один раз.

Нагадаємо, що в четвер ввечері на Єлисейських полях у Парижі відбулася стрілянина, в результаті якої один поліцейський загинув, ще двоє отримали важкі поранення, а стрілець був убитий. Відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава".