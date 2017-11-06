У Франції стартували парламентські вибори
Повинні обрати 577 депутатів.
Про це повідомляє Le Figaro.
Останні результати соціологічних опитувань свідчать про те, що фаворитом виборів є партія Вперед, республіко, яку очолює новий президент Франції Еммануель Макрон.
Партія Макрона була створена лише в 2016 році і не має депутатів у нинішньому складі парламенту, а більшість кандидатів - політичні новачки.
Консервативні Республіканці і їхні партнери, Союз демократів і незалежних, за прогнозами, отримають 22% голосів, а ультраправий Національний фронт набере 18%.
Відповідно до мажоритарної системи, голосування проходить не за загальнонаціональними списками, а за конкретного кандидата у кожному виборчому окрузі.
Якщо кандидат набирає більше 50% у першому турі, його оголошують переможцем. В іншому випадку двоє кандидатів з найбільшою кількістю голосів виходять у другий тур.
Другий тур виборів відбудеться 18 червня.
Нагадаємо, депутат Національних зборів Франції Тьєррі Маріані, який був одним із ключових агітаторів за визнання анексії Криму у цій країні, за підсумками першого туру виборів у закордонному окрузі має лише примарні шанси потрапити до парламенту нового скликання.
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