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У Франції стартували парламентські вибори

Останні результати соціологічних опитувань свідчать про те, що фаворитом виборів є партія Вперед, республіко, яку очолює новий президент Франції Еммануель Макрон
У Франції в неділю, 11 червня, проходить перший тур виборів депутатів національних зборів - нижньої палати парламенту.
У Франції стартували парламентські вибори Фото: fr.sputniknews.com

Повинні обрати 577 депутатів.

Про це повідомляє Le Figaro.

Останні результати соціологічних опитувань свідчать про те, що фаворитом виборів є партія Вперед, республіко, яку очолює новий президент Франції Еммануель Макрон.

Партія Макрона була створена лише в 2016 році і не має депутатів у нинішньому складі парламенту, а більшість кандидатів - політичні новачки.

Консервативні Республіканці і їхні партнери, Союз демократів і незалежних, за прогнозами, отримають 22% голосів, а ультраправий Національний фронт набере 18%.

Відповідно до мажоритарної системи, голосування проходить не за загальнонаціональними списками, а за конкретного кандидата у кожному виборчому окрузі.

Якщо кандидат набирає більше 50% у першому турі, його оголошують переможцем. В іншому випадку двоє кандидатів з найбільшою кількістю голосів виходять у другий тур.

Другий тур виборів відбудеться 18 червня.

Нагадаємо, депутат Національних зборів Франції Тьєррі Маріані, який був одним із ключових агітаторів за визнання анексії Криму у цій країні, за підсумками першого туру виборів у закордонному окрузі має лише примарні шанси потрапити до парламенту нового скликання.

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11 06 2017 11:12
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