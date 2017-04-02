У Франції внаслідок шторму знеструмлено 250 тисяч будинків
Від шторму Leiv найбільше постраждали департаменти Шаранта, Приморська Шаранта та Жиронда. Швидкість поривів вітру досягає 130-150 км/год, що супроводжується потужними зливами, - повідомляє Le Figaro.
До відновлювальних робіт залучено до 400 осіб персоналу енергопостачальної компанії Enedis.
Метеослужби доповідають, що цей циклон став найпотужнішим в державі за останні 7 років.
До цього метеорологи оголосили максимальний — червоний — рівень небезпеки у західному регіоні Франції Нова Аквітанія у зв'язку з погодними умовами.
Нагадаємо, на півночі Німеччини, у федеральних землях Шлезвіг-Гольштейн і Мекленбург-Передня Померанія оголошено режим надзвичайного стану через ураганний вітер.
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