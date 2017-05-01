Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Північ Німеччини затоплює: повінь може стати найбільшою за останні 10 років

Пошкоджені десятки будинків
На півночі Німеччини, у федеральних землях Шлезвіг-Гольштейн і Мекленбург-Передня Померанія оголошено режим надзвичайного стану через ураганний вітер.
Північ Німеччини затоплює: повінь може стати найбільшою за останні 10 років Фото: dpa

На вулицях у містах Любек, Росток, Варнемюнде і Вісмар увечері в середу, 4 січня, були зафіксовані затоплення.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa.

Пошкоджені десятки будинків. В Любеку щонайменше 8 автомобілів були витягнені із затоплених територій. Піші підходи до центральних районах міст виявилися перекриті. Повінь може стати найбільшою за останні 10 років.

Метеорологи не виключають, що рівень води в містах підніметься ще на 10 сантиметрів. В Любеку, Вісмар і Ростоку рівень уже перевищив норму більш ніж на півтора метри. При цьому ураганний вітер трохи стих, як повідомляє диктор телебачення ARD. На острові Рюген один з районів комуни Гагер виявився відрізаним від решти острова. Ще на одному острові Німеччини - Узедоме - ушкодження виявилися більш істотними.

На сході й півдні країни не виключені сильні снігопади та зливи із градом. У п'ятницю по всій Німеччині очікуються морози до мінус 7 градусів, а в горах - до мінус 20.

Нагадаємо, синоптики прогнозують різке похолодання на Різдво в Україні

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 01 2017 07:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.