Північ Німеччини затоплює: повінь може стати найбільшою за останні 10 років

На півночі Німеччини, у федеральних землях Шлезвіг-Гольштейн і Мекленбург-Передня Померанія оголошено режим надзвичайного стану через ураганний вітер.

На вулицях у містах Любек, Росток, Варнемюнде і Вісмар увечері в середу, 4 січня, були зафіксовані затоплення.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa.

Пошкоджені десятки будинків. В Любеку щонайменше 8 автомобілів були витягнені із затоплених територій. Піші підходи до центральних районах міст виявилися перекриті. Повінь може стати найбільшою за останні 10 років.

Метеорологи не виключають, що рівень води в містах підніметься ще на 10 сантиметрів. В Любеку, Вісмар і Ростоку рівень уже перевищив норму більш ніж на півтора метри. При цьому ураганний вітер трохи стих, як повідомляє диктор телебачення ARD. На острові Рюген один з районів комуни Гагер виявився відрізаним від решти острова. Ще на одному острові Німеччини - Узедоме - ушкодження виявилися більш істотними.

На сході й півдні країни не виключені сильні снігопади та зливи із градом. У п'ятницю по всій Німеччині очікуються морози до мінус 7 градусів, а в горах - до мінус 20.

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