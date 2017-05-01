Північ Німеччини затоплює: повінь може стати найбільшою за останні 10 років
На вулицях у містах Любек, Росток, Варнемюнде і Вісмар увечері в середу, 4 січня, були зафіксовані затоплення.
Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa.
Пошкоджені десятки будинків. В Любеку щонайменше 8 автомобілів були витягнені із затоплених територій. Піші підходи до центральних районах міст виявилися перекриті. Повінь може стати найбільшою за останні 10 років.
Метеорологи не виключають, що рівень води в містах підніметься ще на 10 сантиметрів. В Любеку, Вісмар і Ростоку рівень уже перевищив норму більш ніж на півтора метри. При цьому ураганний вітер трохи стих, як повідомляє диктор телебачення ARD. На острові Рюген один з районів комуни Гагер виявився відрізаним від решти острова. Ще на одному острові Німеччини - Узедоме - ушкодження виявилися більш істотними.
На сході й півдні країни не виключені сильні снігопади та зливи із градом. У п'ятницю по всій Німеччині очікуються морози до мінус 7 градусів, а в горах - до мінус 20.
Нагадаємо, синоптики прогнозують різке похолодання на Різдво в Україні
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: