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У Франції вирують сильні лісові пожежі

Площа пожежі – близько 800 гектарів
На південному сході Франції з понеділка вирують масштабні пожежі. Вони охопили території острова Корсика та департаменту Приморські Альпи, де розташовуються відомі курорти Ніцца та Сен-Тропе.
У Франції вирують сильні лісові пожежі Фото: АFP

Сильні лісові пожежі зафіксовані також поблизу міста Мірабо в департаменті Воклюз регіону Прованс-Альпи-Лазурний Берег, повідомляє Le Figaro.

Площа пожежі – близько 800 гектарів. Людей із сотень будинків евакуйовано.


Фото: Twitter

До гасіння пожеж мобілізували понад 270 пожежників, а також три гелікоптери і чотири літаки Canadair, які скидають воду з повітря.


Фото: Twitter

Зі інформацією Corsa Matin, влада Корсики повідомила, що на острові пожежі розповсюдилися на 1500 гектарів, згоріли кілька житлових будинків, в кількох районах проведена евакуація.

Нагадаємо, у Чорногорії рятувальники гасили масштабні пожежі. У результаті тривалої спеки, сильних поривів вітру та відсутності дощів вогонь швидко поширювався і існувала загроза поширення на будинки передмість.

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25 07 2017 10:56
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