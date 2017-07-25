У Франції вирують сильні лісові пожежі

На південному сході Франції з понеділка вирують масштабні пожежі. Вони охопили території острова Корсика та департаменту Приморські Альпи, де розташовуються відомі курорти Ніцца та Сен-Тропе.

Сильні лісові пожежі зафіксовані також поблизу міста Мірабо в департаменті Воклюз регіону Прованс-Альпи-Лазурний Берег, повідомляє Le Figaro.

Площа пожежі – близько 800 гектарів. Людей із сотень будинків евакуйовано.



Фото: Twitter

До гасіння пожеж мобілізували понад 270 пожежників, а також три гелікоптери і чотири літаки Canadair, які скидають воду з повітря.



Фото: Twitter

Зі інформацією Corsa Matin, влада Корсики повідомила, що на острові пожежі розповсюдилися на 1500 гектарів, згоріли кілька житлових будинків, в кількох районах проведена евакуація.

Нагадаємо, у Чорногорії рятувальники гасили масштабні пожежі. У результаті тривалої спеки, сильних поривів вітру та відсутності дощів вогонь швидко поширювався і існувала загроза поширення на будинки передмість.