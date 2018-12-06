У Freedom House заявили про загрозу для демократії в Україні з боку ультраправих

Праворадикальні екстремістські групи негативно впливають на розвиток демократії в Україні.

Про це сказав під час дискусії "Чи загрожує ультраправий екстремізм української демократії?" директор програм у країнах Європи і Азії Freedom House Марк Берендт, пише LB.ua.

"Freedom House непокоїть радикально-екстремістське насильво в Україні, тому що це дуже негативно впливає на розвиток демократії в країні. Демократія не може вижити, коли політичні розбіжності не здатні знайти рішення через дискусію. Сьогодні тільки маленька частина українського населення відчуває цю загрозу. Але, на жаль, ті групи, які це відчувають - найбільш вразливі. На жаль, винуватці цього насильства - безкарні. Це загрожує демократії в країні", - заявив Берендт.

На думку іншого учасника дискусії, експерта з правих груп в Україні і Росії В'ячеслава Ліхачова, останнім часом почастішали факти насильства проти меншин в Україні, в тому числі проти ромів. На його думку, ще рік тому ситуація була кращою.

Ліхачов також зазначив, що ультраправі групи в Україні підривають авторитет влади. Організатори акції заявили, що напередодні дискусії вони отримували погрози. Тому для охорони заходу було залучено працівників Національної поліції.

Нагадаємо, що міжнародна правозахисна організація Freedom House знову зарахувала Україну до частково вільних країн.