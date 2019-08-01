CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці Греції Афінах випав рідкісний снігопад, у зв’язку з негодою та похолоданням у столичному регіоні не працюють школи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Греції через негоду закриті школи, в Афінах випав сніг
Грецькі метеорологи говорять про різке похолодання, особливо на півночі країни
Фото: reuters
Афінський акрополь, національні пам'ятки та місця археологічних розкопок в Афінах у вівторок покрились легким снігом. Школи у регіоні Аттики закрили, повідомляє Reuters.
У деяких північних передмістях дороги вкриті льодом та недоступні для проїзду. Місцева влада за допомогою спецтехніки розчищає автошляхи. Снігопад також порушив деякі залізничні та автобусні перевезення.
Грецькі метеорологи говорять про різке похолодання, особливо на півночі країни. У регіоні Драми стовпчики термометра опустилися до -20,9 градусів за Цельсієм.
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