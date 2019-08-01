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У Греції через негоду закриті школи, в Афінах випав сніг

Грецькі метеорологи говорять про різке похолодання, особливо на півночі країни
У столиці Греції Афінах випав рідкісний снігопад, у зв’язку з негодою та похолоданням у столичному регіоні не працюють школи.
У Греції через негоду закриті школи, в Афінах випав сніг Фото: reuters

Афінський акрополь, національні пам'ятки та місця археологічних розкопок в Афінах у вівторок покрились легким снігом. Школи у регіоні Аттики закрили, повідомляє Reuters.

У деяких північних передмістях дороги вкриті льодом та недоступні для проїзду. Місцева влада за допомогою спецтехніки розчищає автошляхи.  Снігопад також порушив деякі залізничні та автобусні перевезення.

Грецькі метеорологи говорять про різке похолодання, особливо на півночі країни. У регіоні Драми стовпчики термометра опустилися до -20,9 градусів за Цельсієм.

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08 01 2019 17:38
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