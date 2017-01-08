У Греції та Іспанії найвищий рівень безробіття серед країн ЄС

Рівень безробіття в країнах Європейського союзу в червні зафіксований на рівні 7,7 %, що є найнижчим показником з 2008 року.

Порівняно з травнем 2017 року рівень безробіття не змінився, а якщо порівнювати з червнем минулого року, то різко скоротився – тоді частина незайнятого населення становила 8,6%. Такі дані оприлюднив Євростат - статистичне відомство ЄС, повідомляє "Дзеркало тижня".

Згідно з даними відомства, у 19 країнах єврозони, кількість безробітних у червні було зафіксовано на рівні 9,1 %. Це нижчий показник, ніж 9,2 %, які були зафіксовані в травні цього року, і рекордно низький показник, починаючи з лютого 2009 року.

Серед країн-членів ЄС найнижчий рівень безробіття в червні був зафіксований в Чехії (2,9 %), Німеччині (3,8 %) і на Мальті (на 4,1 %). Найвищий рівень безробіття в Греції (21,7%) та Іспанії (17,1%).

Нагадаємо, що безробітними в Україні є близько 1,9 мільйона громадян.