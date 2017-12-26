У грудні 40 народних депутатів пропустили майже 90% голосувань

Частина нардепів були зареєстровані на засіданнях ВР, але ігнорували голосування

У грудні відбулося 11 пленарних засідань Верховної Ради, на яких в середньому були присутні 330 народних депутатів із 423.

Серед фракцій та груп ВР найкраще відвідували засідання депутати "Народного Фронту" та "Блоку Петра Порошенка", найгірше – "Волі Народу", повідомляє ВГО "Комітет виборців України".

У середньому на пленарних засіданнях ВР було зареєстровано 85% депутатів НФ (69 нардепів), 83% – БПП (114), 78% - ВО "Батьківщина" (15), 76% - позафракційних (38), 75% - "Самопомочі" (18), 72% - Радикальної партії Олега Ляшка (15), 70% - "Відродження" (18), 69% - "Опозиційного блоку" (29), 61% - "Волі Народу" (10). Інформація була отримана за даними письмової реєстрації.

Повідомляється, що частина нардепів були зареєстровані на засіданнях ВР, але ігнорували голосування.

"Так, 40 народних депутатів майже не голосували в грудні, пропустивши понад 90% голосувань. Із них 13 є членами фракції "Опозиційний блок", 11 – позафракційних, по 5 із ВО "Батьківщина" та БПП, по 2 із "Волі Народу" та НФ, по 1 із РПЛ та "Відродження", – йдеться у повідомленні.



Фото: КВУ

Серед нардепів, які майже не голосували, є низка відомих прізвищ.

Зокрема, Євгеній Мураєв, Вадим Рабінович, Дмитро Ярош (не проголосували жодного разу за місяць), Олесь Довгий (11 голосувань), Юрій Бойко (19), Дмитро Добкін (20), Володимир Парасюк (24), Сергій Ківалов (29), Наталія Королевська (30).

Усього в грудні відбулося 426 голосувань, на яких було прийнято 21 законодавчий акт.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила постанову № 7172 про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України. За проголосували 235 народних депутатів.