У Грузії пілоти гелікоптера героїчно врятували двох чоловіків під час повені, - ВІДЕО Пілотам вдалося спустити вертоліт поруч із потерпілими

У Грузії під час повені пілоти гелікоптера продемонстрували свою майстерність і врятували життя двох чоловіків.

Фото: скріншот

Неприємна пригода сталася на заході Грузії. Чоловіки опинилися просто посеред річки, що розлилася під час повені, інформує ТСН. Із берега допомоги чекати було марно, рятувальники б не дісталися до людей через надто сильний потік. Екіпажу гвинтокрилу довелося продемонструвати всю свою майстерність, аби спустити багатотонну машину поруч із потерпілими. Нагадаємо, що на Шрі-Ланці в результаті повені і зсувів ґрунту кількість загиблих наближається до півтора сотні осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію