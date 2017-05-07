CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Грузії під час повені пілоти гелікоптера продемонстрували свою майстерність і врятували життя двох чоловіків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Грузії пілоти гелікоптера героїчно врятували двох чоловіків під час повені, - ВІДЕО
Пілотам вдалося спустити вертоліт поруч із потерпілими
Фото: скріншот
Неприємна пригода сталася на заході Грузії. Чоловіки опинилися просто посеред річки, що розлилася під час повені, інформує ТСН.
Із берега допомоги чекати було марно, рятувальники б не дісталися до людей через надто сильний потік. Екіпажу гвинтокрилу довелося продемонструвати всю свою майстерність, аби спустити багатотонну машину поруч із потерпілими.
Нагадаємо, що на Шрі-Ланці в результаті повені і зсувів ґрунту кількість загиблих наближається до півтора сотні осіб.
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05 07 2017 20:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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