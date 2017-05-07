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У Грузії пілоти гелікоптера героїчно врятували двох чоловіків під час повені, - ВІДЕО

Пілотам вдалося спустити вертоліт поруч із потерпілими
У Грузії під час повені пілоти гелікоптера продемонстрували свою майстерність і врятували життя двох чоловіків.
У Грузії пілоти гелікоптера героїчно врятували двох чоловіків під час повені, - ВІДЕО Фото: скріншот

Неприємна пригода сталася на заході Грузії. Чоловіки опинилися просто посеред річки, що розлилася під час повені, інформує ТСН.

Із берега допомоги чекати було марно, рятувальники б не дісталися до людей через надто сильний потік. Екіпажу гвинтокрилу довелося продемонструвати всю свою майстерність, аби спустити багатотонну машину поруч із потерпілими.

Нагадаємо, що на Шрі-Ланці в результаті повені і зсувів ґрунту кількість загиблих наближається до півтора сотні осіб.

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05 07 2017 20:39
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