У Шрі-Ланці через повені загинуло 146 осіб
Кількість загиблих становить щонайменше 146 людей. Крім того, без вісті зниклими вважаються 112 осіб, - повідомляє AFP.
Зруйновано, як мінімум, 2000 будинків. Півмільйона людей були змушені покинути свій дім.
Фото: EPA/UPG
Сильні зливи зумовили наймасштабніші за останні 14 років повені та зсуви в південній і західній частині країни.
Фото: EPA/UPG
Нагадаємо, на Мадагаскарі внаслідок циклону, що отримав назву Енаво, загинули 38 осіб, 180 були поранені та 53 тисячі переміщені з небезпечних районів.
Зсуви, які відбулися в результаті потужних злив, призвели до забруднення води в річці, що живить резервуар поблизу столиці Чилі Сантьяго, в результаті чого влада розпорядилася відключити подачу питної води чотирьом мільйонам людей.
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