У Шрі-Ланці через повені загинуло 146 осіб

На Шрі-Ланці в результаті повені і зсувів ґрунту кількість загиблих наближається до півтора сотні осіб.

Кількість загиблих становить щонайменше 146 людей. Крім того, без вісті зниклими вважаються 112 осіб, - повідомляє AFP.

Зруйновано, як мінімум, 2000 будинків. Півмільйона людей були змушені покинути свій дім.

Фото: EPA/UPG

Сильні зливи зумовили наймасштабніші за останні 14 років повені та зсуви в південній і західній частині країни.

Фото: EPA/UPG