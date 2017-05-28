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У Шрі-Ланці через повені загинуло 146 осіб

Півмільйона людей були змушені покинути свій дім
На Шрі-Ланці в результаті повені і зсувів ґрунту кількість загиблих наближається до півтора сотні осіб.
У Шрі-Ланці через повені загинуло 146 осіб Фото: EPA/UPG

Кількість загиблих становить щонайменше 146 людей. Крім того, без вісті зниклими вважаються 112 осіб, - повідомляє AFP.

Зруйновано, як мінімум, 2000 будинків. Півмільйона людей були змушені покинути свій дім.

Фото: EPA/UPG

Сильні зливи зумовили наймасштабніші за останні 14 років повені та зсуви в південній і західній частині країни.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, на Мадагаскарі внаслідок циклону, що отримав назву Енаво, загинули 38 осіб, 180 були поранені та 53 тисячі переміщені з небезпечних районів.

Зсуви, які відбулися в результаті потужних злив, призвели до забруднення води в річці, що живить резервуар поблизу столиці Чилі Сантьяго, в результаті чого влада розпорядилася відключити подачу питної води чотирьом мільйонам людей.

 

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28 05 2017 15:23
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