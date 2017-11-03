Циклон та повінь на Мадагаскарі забрали життя 38 осіб У столиці Мадагаскару Антананаріву постраждало 32 тисячі людей

На Мадагаскарі внаслідок циклону, що отримав назву Енаво", загинули 38 осіб, 180 були поранені та 53 тисячі переміщені з небезпечних районів.

Фото: AFP

Через сильні дощі, які приніс циклон, з берегів вийшли річки, багато населених пунктів підтопило. Сильний вітер повалив безліч дерев, повідомляє AFP. У столиці Мадагаскару Антананаріву постраждало 32 тисячі людей. PHOTOS: See damage left by Cyclone #Enawo in NE #Madagascar, from our partner @CAREMadagascar. @USAID staff is on the ground & ready to help pic.twitter.com/bJw0mqYDaR — USAID/OFDA (@theOFDA) 9 марта 2017 г. Циклон "Енаво" прийшов на північний схід Мадагаскару ще 7 березня. Нагадаємо, що на півночі Таїланду внаслідок масштабної повені загинули 12 осіб. Також постраждали понад 700 тис. чоловік.

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