НОВИНИНа Мадагаскарі внаслідок циклону, що отримав назву Енаво", загинули 38 осіб, 180 були поранені та 53 тисячі переміщені з небезпечних районів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Циклон та повінь на Мадагаскарі забрали життя 38 осіб
У столиці Мадагаскару Антананаріву постраждало 32 тисячі людей
Фото: AFP
Через сильні дощі, які приніс циклон, з берегів вийшли річки, багато населених пунктів підтопило. Сильний вітер повалив безліч дерев, повідомляє AFP.
У столиці Мадагаскару Антананаріву постраждало 32 тисячі людей.
PHOTOS: See damage left by Cyclone #Enawo in NE #Madagascar, from our partner @CAREMadagascar. @USAID staff is on the ground & ready to help pic.twitter.com/bJw0mqYDaR— USAID/OFDA (@theOFDA) 9 марта 2017 г.
Циклон "Енаво" прийшов на північний схід Мадагаскару ще 7 березня.
Нагадаємо, що на півночі Таїланду внаслідок масштабної повені загинули 12 осіб. Також постраждали понад 700 тис. чоловік.
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11 03 2017 11:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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