Циклон та повінь на Мадагаскарі забрали життя 38 осіб

Через сильні дощі, які приніс циклон, з берегів вийшли річки, багато населених пунктів підтопило. Сильний вітер повалив безліч дерев, повідомляє AFP.

У столиці Мадагаскару Антананаріву постраждало 32 тисячі людей.

PHOTOS: See damage left by Cyclone #Enawo in NE #Madagascar, from our partner @CAREMadagascar. @USAID staff is on the ground & ready to help pic.twitter.com/bJw0mqYDaR