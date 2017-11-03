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Циклон та повінь на Мадагаскарі забрали життя 38 осіб

У столиці Мадагаскару Антананаріву постраждало 32 тисячі людей
На Мадагаскарі внаслідок циклону, що отримав назву Енаво", загинули 38 осіб, 180 були поранені та 53 тисячі переміщені з небезпечних районів.
Циклон та повінь на Мадагаскарі забрали життя 38 осіб Фото: AFP

Через сильні дощі, які приніс циклон, з берегів вийшли річки, багато населених пунктів підтопило. Сильний вітер повалив безліч дерев, повідомляє AFP.

У столиці Мадагаскару Антананаріву постраждало 32 тисячі людей.

 

Циклон "Енаво" прийшов на північний схід Мадагаскару ще 7 березня.

Нагадаємо, що на півночі Таїланду внаслідок масштабної повені загинули 12 осіб. Також постраждали понад 700 тис. чоловік.

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11 03 2017 11:36
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