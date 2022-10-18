В Нігерії загинуло понад 600 осіб в результаті найсильнішої повені за останнє десятиліття
В Нігерії кількість загиблих від найсильнішої повені за минуле десятиліття перевищила 600 осіб, понад 200 тисяч будинків повністю або частково пошкоджені.
Так, понад 2 мільйони осіб постраждали від повені, яка поширилася на частини півдня країни після сезону дощів.
Раніше Національне агентство Нігерії з надзвичайних ситуацій попередило про катастрофічні повені для регіонів, розташованих вздовж річок Нігер і Бенуе, зазначивши, що очікується переповнення трьох водосховищ Нігерії. NEMA заявила, що надлишок води з дамби в сусідньому Камеруні спричинив повінь.
Хоча багато частин Нігерії схильні до повеней, проте цьогорічні були сильнішими за період з 2012 року, повідомив представник Червоного Хреста.
Міністерка гуманітарних питань Нігерії Садія Умар Фарук попередила про ймовірність нових повеней і закликала регіональні уряди підготуватися до цього.
Країна незабаром запровадить свій Національний план готовності до надзвичайних ситуацій та реагування, спрямований на покращення координації зусиль з реагування на повені.
За словами міністерства, “допомога надійшла в усі регіони”, водночас “уряди багатьох штатів не підготувалися”.
Делегація, організована міністерством, відвідає губернаторів штатів по всій країні, щоб запропонувати посилити механізми реагування штатів.
Раніше iPress писав, як у таїландському місті Нонтхабурі ресторан на березі річки здобув популярність після нещодавної повені, яка підтопила заклад.
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