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В Нігерії загинуло понад 600 осіб в результаті найсильнішої повені за останнє десятиліття

Понад 200 тисяч будинків повністю або частково пошкоджені
В Нігерії загинуло понад 600 осіб в результаті найсильнішої повені за останнє десятиліття Фото: amnestyblog.net

В Нігерії кількість загиблих від найсильнішої повені за минуле десятиліття перевищила 600 осіб, понад 200 тисяч будинків повністю або частково пошкоджені.

Про це пише CNN.
 

Так, понад 2 мільйони осіб постраждали від повені, яка поширилася на частини півдня країни після сезону дощів.

Раніше Національне агентство Нігерії з надзвичайних ситуацій попередило про катастрофічні повені для регіонів, розташованих вздовж річок Нігер і Бенуе, зазначивши, що очікується переповнення трьох водосховищ Нігерії. NEMA заявила, що надлишок води з дамби в сусідньому Камеруні спричинив повінь.

Хоча багато частин Нігерії схильні до повеней, проте цьогорічні були сильнішими за період з 2012 року, повідомив представник Червоного Хреста.

Міністерка гуманітарних питань Нігерії Садія Умар Фарук попередила про ймовірність нових повеней і закликала регіональні уряди підготуватися до цього.

Країна незабаром запровадить свій Національний план готовності до надзвичайних ситуацій та реагування, спрямований на покращення координації зусиль з реагування на повені.

За словами міністерства, “допомога надійшла в усі регіони”, водночас “уряди багатьох штатів не підготувалися”.

Делегація, організована міністерством, відвідає губернаторів штатів по всій країні, щоб запропонувати посилити механізми реагування штатів.

Раніше iPress писав, як у таїландському місті Нонтхабурі ресторан на березі річки здобув популярність після нещодавної повені, яка підтопила заклад.

 
 
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18 10 2022 09:20
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