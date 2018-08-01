У Грузії згорів автобус, який перевозив росіян В результаті інциденту всім пасажирам автобуса вдалося врятуватися

Сьогодні вночі на сході Грузії згорів пасажирський автобус, який прямував з Азербайджану до Туреччини і перевозив російських громадян.

Фото: 1tv.ge

В автобусі перебували 50 пасажирів, більшість з яких були росіяни, повідомляє Громадське телебачення Грузії. В результаті інциденту вони все встигли вибратися з автобуса, який згорів повністю. Причини та деталі події встановлює поліція. Нагадаємо, що 25 грудня у Москві рейсова маршрутка протаранила натовп людей у підземному переході біля станції метро, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей.

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