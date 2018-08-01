Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Грузії згорів автобус, який перевозив росіян

В результаті інциденту всім пасажирам автобуса вдалося врятуватися
Сьогодні вночі на сході Грузії згорів пасажирський автобус, який прямував з Азербайджану до Туреччини і перевозив російських громадян.
У Грузії згорів автобус, який перевозив росіян Фото: 1tv.ge

В автобусі перебували 50 пасажирів, більшість з яких були росіяни, повідомляє Громадське телебачення Грузії.

В результаті інциденту вони все встигли вибратися з автобуса, який згорів повністю.

Причини та деталі події встановлює поліція.

Нагадаємо, що 25 грудня у Москві рейсова маршрутка протаранила натовп людей у підземному переході біля станції метро, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 01 2018 11:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Теократія "на зламі": що насправді відбувається з Іраном?

Теократія "на зламі": що насправді відбувається з Іраном?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.