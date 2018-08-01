CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні вночі на сході Грузії згорів пасажирський автобус, який прямував з Азербайджану до Туреччини і перевозив російських громадян.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Грузії згорів автобус, який перевозив росіян
В результаті інциденту всім пасажирам автобуса вдалося врятуватися
Фото: 1tv.ge
В автобусі перебували 50 пасажирів, більшість з яких були росіяни, повідомляє Громадське телебачення Грузії.
В результаті інциденту вони все встигли вибратися з автобуса, який згорів повністю.
Причини та деталі події встановлює поліція.
Нагадаємо, що 25 грудня у Москві рейсова маршрутка протаранила натовп людей у підземному переході біля станції метро, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей.
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08 01 2018 11:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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