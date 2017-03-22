У Харківській обл. через вибух гранати загинув чоловік
Трагедія сталася вчора ввечері в одній із квартир житлового будинку у смт. Орелька, - повідомляє прес-служба Національної поліції.
Як з'ясували правоохоронці, 47-річний господар квартири з двома товаришами, віком 33 та 45 років, разом розпивали спиртні напої. Чоловік вирішив похизуватись гранатою "РГД-5" перед односельцями та висмикнув чеку.
"Від отриманих травм власник помешкання помер у лікарні. 33 та 45-річні мешканці смт. Орелька з численними травмами також госпіталізовані до Лозівської центральної районної лікарні. Їх стан стабільно-тяжкий", - підкреслюється у повідомленні.
З місця події правоохоронці вилучили речові докази. Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини події.
Нагадаємо, 11 березня, у Вугледарі Донецької області 12-річний хлопчик помер від вибуху – імовірно, в його руках вибухнула граната.
Згодом правоохоронці повідомили деталі трагедії: хлопчик думав, що то запальничка.
12 лютого у Львові в дворі багатоповерхового будинку на вулиці Городоцькій вибухнула граната, яку викинули з вікна.
У Кролевецькому районі Сумської області військовослужбовець погрожував відвідувачам одного з сільських клубів гранатою, обіцяючи її підірвати.
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