CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Кролевецькому районі Сумської області військовослужбовець погрожував відвідувачам одного з сільських клубів гранатою, обіцяючи її підірвати.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Сумщині п'яний військовий погрожував підірвати гранату в сільському клубі
У ситуацію вчасно втрутились правоохоронці, які відібрали в чоловіка гранати
Фото: прес-служба Нацполіції
32-річний військовий перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. У ситуацію вчасно втрутились правоохоронці, які відібрали в чоловіка гранати Ф-1 і РГД-5 і затримали його, - повідомляє прес-служба Нацполіції.
Військовослужбовець виявився місцевим жителем, який приїхав додому в коротку відпустку. За результатами аналізів у крові затриманого виявили 2,6 проміле алкоголю.
Нагадаємо, у Чернігові злочинець кинув гранату в поліцейських при спробі його затримання.
Раніше, в Дніпрі в кафе по вулиці Молодогвардійській чоловік підірвав себе гранатою.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 03 2017 14:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків