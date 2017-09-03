На Сумщині п'яний військовий погрожував підірвати гранату в сільському клубі

У ситуацію вчасно втрутились правоохоронці, які відібрали в чоловіка гранати

У Кролевецькому районі Сумської області військовослужбовець погрожував відвідувачам одного з сільських клубів гранатою, обіцяючи її підірвати.

32-річний військовий перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. У ситуацію вчасно втрутились правоохоронці, які відібрали в чоловіка гранати Ф-1 і РГД-5 і затримали його, - повідомляє прес-служба Нацполіції.

Військовослужбовець виявився місцевим жителем, який приїхав додому в коротку відпустку. За результатами аналізів у крові затриманого виявили 2,6 проміле алкоголю.

Нагадаємо, у Чернігові злочинець кинув гранату в поліцейських при спробі його затримання.

Раніше, в Дніпрі в кафе по вулиці Молодогвардійській чоловік підірвав себе гранатою.