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На Сумщині п'яний військовий погрожував підірвати гранату в сільському клубі

У ситуацію вчасно втрутились правоохоронці, які відібрали в чоловіка гранати
У Кролевецькому районі Сумської області військовослужбовець погрожував відвідувачам одного з сільських клубів гранатою, обіцяючи її підірвати.
На Сумщині п Фото: прес-служба Нацполіції

32-річний військовий перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. У ситуацію вчасно втрутились правоохоронці, які відібрали в чоловіка гранати Ф-1 і РГД-5 і затримали його, - повідомляє прес-служба Нацполіції.

Військовослужбовець виявився місцевим жителем, який приїхав додому в коротку відпустку. За результатами аналізів у крові затриманого виявили 2,6 проміле алкоголю.

Нагадаємо, у Чернігові злочинець кинув гранату в поліцейських при спробі його затримання.

Раніше, в Дніпрі в кафе по вулиці Молодогвардійській чоловік підірвав себе гранатою.

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09 03 2017 14:45
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