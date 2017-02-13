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У Дніпрі чоловік підірвав себе гранатою в кафе

Ніхто з відвідувачів та працівників кафе не постраждав
У Дніпрі в кафе по вулиці Молодогвардійській чоловік підірвав себе гранатою.
У Дніпрі чоловік підірвав себе гранатою в кафе Фото: dp.npu.gov.ua.

Чоловік хотів покінчити життя самогубством, повідомляє УНІАН з посиланням на відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.

Подія сталася сьогодні, 13 лютого, приблизно об 11:00. За інформацією експертів-вибухотехніків вибухнула граната Ф-1. Ніхто з відвідувачів та працівників кафе не постраждав.

Як розповіли свідки, 43-річний місцевий житель зайшов до кафе, замовив чарку горілки, випив її та пішов. На виході з кафе пролунав вибух.

За попередньою версією правоохоронців, чоловік привів у бойову готовність гранату з метою покінчити життя самогубством.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою - самогубство). Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що в селищі Квасилів Рівненської області стався вибух у місцевому кафе - військовослужбовець вирішив похвалитися перед присутніми гранатою РГД-5, але випадково висмикнув чеку.

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13 02 2017 15:19
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