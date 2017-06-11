У Харкові амністували сепаратиста Юдаєва

Юдаєва визнано в масових заворушеннях під час захоплення Харківської обласної державної адміністрації та хуліганстві в редакції новин "АТН" у квітні 2014 року

Київський районний суд Харкова виніс вирок учаснику захоплення Харківської облдержадміністрації навесні 2014 року стримеру Сергію Юдаєву.

Як повідомляє "МедіаПорт", таке рішення оголосила в понеділок суддя Світлана Шмадченко.

Юдаєва визнано в масових заворушеннях під час захоплення Харківської обласної державної адміністрації та хуліганстві в редакції новин "АТН" у квітні 2014 року, засуджено до максимального терміну - восьми років позбавлення волі, але звільнено за законом про амністію.

Ще троє учасників захоплення ХОДА - Сергій Гапонов, Олег Крутов і Денис Левченко - засуджені до п'яти років в'язниці умовно з випробувальним терміном три роки. Ніхто з обвинувачених провини не визнав. Під час засідання в понеділок двічі надходили повідомлення про замінування суду. Прес-секретар проросійської партії "Боротьба" Юдаєв перебував під вартою з квітня 2014 року.

Нагадаємо, у Луганській області судитимуть місцеву мешканку за звинуваченням у причетності до організації незаконного референдуму на підтримку "ЛНР" у Новоайдарському районі.