У Харкові амністували сепаратиста Юдаєва
Як повідомляє "МедіаПорт", таке рішення оголосила в понеділок суддя Світлана Шмадченко.
Юдаєва визнано в масових заворушеннях під час захоплення Харківської обласної державної адміністрації та хуліганстві в редакції новин "АТН" у квітні 2014 року, засуджено до максимального терміну - восьми років позбавлення волі, але звільнено за законом про амністію.
Ще троє учасників захоплення ХОДА - Сергій Гапонов, Олег Крутов і Денис Левченко - засуджені до п'яти років в'язниці умовно з випробувальним терміном три роки.
Ніхто з обвинувачених провини не визнав.
Під час засідання в понеділок двічі надходили повідомлення про замінування суду.
Прес-секретар проросійської партії "Боротьба" Юдаєв перебував під вартою з квітня 2014 року.
Нагадаємо, у Луганській області судитимуть місцеву мешканку за звинуваченням у причетності до організації незаконного референдуму на підтримку "ЛНР" у Новоайдарському районі.
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