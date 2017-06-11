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У Харкові амністували сепаратиста Юдаєва

Юдаєва визнано в масових заворушеннях під час захоплення Харківської обласної державної адміністрації та хуліганстві в редакції новин "АТН" у квітні 2014 року
Київський районний суд Харкова виніс вирок учаснику захоплення Харківської облдержадміністрації навесні 2014 року стримеру Сергію Юдаєву.
У Харкові амністували сепаратиста Юдаєва Скріншот

Як повідомляє "МедіаПорт", таке рішення оголосила в понеділок суддя Світлана Шмадченко.

Юдаєва визнано в масових заворушеннях під час захоплення Харківської обласної державної адміністрації та хуліганстві в редакції новин "АТН" у квітні 2014 року, засуджено до максимального терміну - восьми років позбавлення волі, але звільнено за законом про амністію.

Ще троє учасників захоплення ХОДА - Сергій Гапонов, Олег Крутов і Денис Левченко - засуджені до п'яти років в'язниці умовно з випробувальним терміном три роки.

Ніхто з обвинувачених провини не визнав.

Під час засідання в понеділок двічі надходили повідомлення про замінування суду.

Прес-секретар проросійської партії "Боротьба" Юдаєв перебував під вартою з квітня 2014 року.

Нагадаємо, у Луганській області судитимуть місцеву мешканку за звинуваченням у причетності до організації незаконного референдуму на підтримку "ЛНР" у Новоайдарському районі.

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06 11 2017 18:30
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