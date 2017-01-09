У Харкові невідомі відкрили стрілянину біля головного корпусу "Турбоатома", - ВІДЕО

У результаті конфлікту один чоловік отримав поранення

Увечері 31 серпня в Харкові біля головного корпусу заводу "Турбоатом" стався конфлікт між двома групами людей.

"Попередньо встановлено, що біля заводу стався конфлікт між двома групами людей, загальною кількістю понад 20 чоловік. Інформація про подію надійшла в чергову частину 20:40", - повідомляє прес-служба Нацполіції в Харківській області.

За словами заступника начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Андрія Шарніна, приналежність учасників конфлікту до будь-яких організацій поки не встановлена.

Він повідомив, що під час конфлікту було застосовано травматичну і вогнепальну зброю. Один чоловік, мешканець Харкова 1992 року народження, з вогнепальними пораненнями грудної клітки та обох ніг у важкому стані перебуває в лікарні.

Факт події зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Нагадаємо, що 12 червня, у Харкові на території Комунального ринку влаштували масову стрілянину, в результаті чого одна людина отримала поранення.