У Харкові невідомі відкрили стрілянину біля головного корпусу "Турбоатома", - ВІДЕО
"Попередньо встановлено, що біля заводу стався конфлікт між двома групами людей, загальною кількістю понад 20 чоловік. Інформація про подію надійшла в чергову частину 20:40", - повідомляє прес-служба Нацполіції в Харківській області.
За словами заступника начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Андрія Шарніна, приналежність учасників конфлікту до будь-яких організацій поки не встановлена.
Він повідомив, що під час конфлікту було застосовано травматичну і вогнепальну зброю. Один чоловік, мешканець Харкова 1992 року народження, з вогнепальними пораненнями грудної клітки та обох ніг у важкому стані перебуває в лікарні.
Факт події зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.
Нагадаємо, що 12 червня, у Харкові на території Комунального ринку влаштували масову стрілянину, в результаті чого одна людина отримала поранення.
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